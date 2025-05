A revitalização do centro histórico de Torres Novas deve ser uma prioridade

Estão a decorrer as inscrições para voluntários na Feira de Época deste ano, que decorre de 29 de Maio a 1 de Junho. Alguma vez participou como voluntária? Gostava de o fazer?

Nunca participei como voluntária, nem eu nem a minha equipa de trabalho, mas todos os anos nos vestimos à época, trajamos de acordo com a mesma, e sentimos como se fizéssemos parte dela. Fazemos os nossos próprios teatros e divertimo-nos imenso, conciliando o trabalho com o lazer, nos vários dias da feira.

Em que pensa quando imagina o que era viver nas épocas representadas na Feira?

Antes de mais um respeito pelos nossos antepassados e quão importante é compreendermos as nossas origens. Foram tempos muito duros e hoje somos uns felizardos. Tenho um sentimento de gratidão, por sermos quem somos. E o quão bela é a nossa cidade tão cheia de história.

Quando andou a estudar gostava da disciplina de História? Esse gosto influenciou o seu percurso académico?

Sim gostava, mas não influenciou.

Este ano há eleições autárquicas. A que assuntos gostava que os candidatos dessem mais atenção?

Gostaria que os nossos políticos gostassem e se preocupassem verdadeiramente com a nossa cidade e com o concelho. Que percebessem os seus verdadeiros problemas. Que percebessem o que funciona menos bem e que tentassem encontrar soluções. Temos um problema grave há décadas, por exemplo, que é a falta de estacionamento.

A que deve ser dada prioridade?

A revitalização e recuperação do centro histórico, deve ser uma prioridade sob pena do comércio deixar simplesmente de existir. Vejo em todas as grandes cidades centros históricos cuidados, pintados, floridos, coloridos apetecíveis de passear e relaxar para passeios em família e não só, o que não acontece na nossa cidade. O centro histórico está sujo e descurado. Ruas sujas e com ervas, prédios a cair e outros por pintar, o que afasta a população.

Do que gosta mais em Torres Novas?

É uma cidade maravilhosa, temos lindos jardins; a praça 5 de Outubro maravilhosa e relaxante, o nosso castelo, o rio, as pessoas, quase tudo… Precisamos limpar o que está menos bem e todos ganhamos.

Como descreveria a sua empresa/instituição a quem não a conheça?

Os nossos valores são: excelência de serviço; compromisso, inovação e responsabilidade social. Os nossos clientes são o prolongamento da nossa família. Somos uma óptica com uma história de sucesso desde 1951, mas sempre virada para o futuro e a inovar todos os dias.

Como foi o seu percurso profissional?

Sempre na área da óptica desde os 23 anos, sendo a maioria das formações dentro desta área. Gosto muito do que faço e dedico-me de alma e coração.

Quer acrescentar alguma coisa?

A vida é bela, só temos que aproveitar, e sermos gratos, todos os dias.