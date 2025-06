Andrade Corvo Saúde, um inovador campus de saúde privado em Torres Novas

O grupo AC Saúde vai abrir em Torres Novas, nas instalações do antigo Colégio Andrade Corvo, a Andrade Corvo Saúde, uma nova unidade de saúde privada que se insere num projecto nacional em desenvolvimento, com futuras unidades nacionais previstas em localizações estratégicas, e dois pólos de saúde internacionais, em Cabo Verde e Timor.

Segundo os promotores, a Andrade Corvo Saúde tem como missão promover a saúde e o bem-estar da comunidade do Médio Tejo, através da oferta de serviços de saúde de excelência, acessíveis e adaptados às necessidades locais.

Pretende também ser uma referência de cuidado, inovação e atendimento humanizado, onde a saúde e o bem-estar do paciente são a prioridade, através de uma abordagem centrada no paciente.

Localizada estrategicamente, a unidade propõe uma resposta integrada e diferenciadora, ao reunir, num só espaço com mais de 4000 m², diversas especialidades médicas e recursos complementares de diagnóstico, permitindo atrair profissionais qualificados e garantir continuidade de cuidados.

Inicialmente, contará com uma equipa vasta, com médicos de diversas especialidades e com as seguintes valências principais: consultas de especialidade médicas e especialidades não médicas; diagnóstico por imagem (TAC, ecografia, mamografia, raios X, ressonância magnética, entre outros); análises clínicas; bloco de ambulatório; Medicina Dentária; Medicina Física e Reabilitação; serviço de consulta aberta; transporte de doentes não urgente; Estrutura Residencial para Pessoas Idosas (ERPI), com condições de excelência.

Como principais parceiros vai contar com entidades que considera como os maiores players do mercado: a Affidea, referência nas áreas de imagiologia e análises clínicas; a Oral Project, na área da Medicina Dentária; a Gestos Coesos, na Medicina Física e Reabilitação; e a DoctorCloud, responsável pela prestação de serviços médicos e pela realização de consultas, incluindo telemedicina.

O que diferencia a Andrade Corvo Saúde de outras unidades de saúde, além da solidez dos parceiros e de serem marcas firmadas que oferecem confiança, é integrar um vasto conjunto de serviços clínicos e complementares, tudo num único espaço. Nesta altura, já trabalha com diferentes seguradoras, tem acordos com alguns sub-sistemas de saúde, e vai poder contar com cerca de 260 lugares de estacionamento.

O horário de funcionamento inicial será mais ajustado, progredindo consoante o crescimento da procura, para o horário das 8h00 às 23h00.