Barquinha espera grande adesão à Feira do Tejo com cartaz musical de luxo

A Feira do Tejo realiza-se no Parque de Escultura Contemporânea Almourol, no centro histórico de Vila Nova da Barquinha, entre 12 e 15 de Junho. Bárbara Bandeira, Orquestra Ligeira do Exército, Carlão e Richie Campbell são algumas das atracções do cartaz musical.

A vila ribeirinha da Barquinha espera receber 30 mil pessoas para mais uma edição da Feira do Tejo, que vai decorrer entre 12 e 15 de Junho e contará com concertos, feira de artesanato e gastronomia, anunciou o município de Vila Nova da Barquinha. A comemorar este ano o 188.º aniversário, o concelho de Vila Nova da Barquinha vai investir 150 mil euros num programa de animação que terá como cabeças-de-cartaz Bárbara Bandeira, Orquestra Ligeira do Exército, Carlão e Richie Campbell, além de artistas locais, folclore e animação de rua, entre outras actividades.

“É um evento muito importante e é a época do ano em que todos se encontram, não só os que vivem na Barquinha, mas também vindos de fora, e este ano apostámos num cartaz muito convidativo para que todos possam visitar-nos”, disse à agência Lusa a vereadora da Cultura da Câmara de Vila Nova da Barquinha, Paula Pontes.

A autarca destacou a “grande envolvência por parte do tecido associativo e também da comunidade” na dinamização da Feira do Tejo, o maior evento anual do concelho, salientando que o investimento no certame traduz-se em proveitos para a economia local e para as associações. “Na Feira do Tejo não é cobrada a entrada, sendo a mesma aberta a todas as pessoas da comunidade. As associações locais dinamizam as tasquinhas e nós prescindimos de qualquer lucro para que realmente possam beneficiar de todos os ganhos para depois poderem sustentar-se ao longo do ano”, desenvolvendo as suas actividades regulares, acrescentou Paula Pontes.

O programa das festas inclui actuações de Bárbara Bandeira (12 de Junho), Orquestra Ligeira do Exército (dia 13), Carlão (dia 14) e Richie Campbell (dia 15), a par de dezenas de expositores, artesanato, tasquinhas, desporto, folclore, animação de rua, teatro, dança, marchas populares e exposições, entre outras iniciativas.