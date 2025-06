Devoção, gastronomia e diversão nas festas do Forte da Casa

As Festas em Honra do Sagrado Coração de Jesus regressam ao Forte da Casa, concelho de Vila Franca de Xira, de 6 a 10 de Junho, e prometem cinco dias de celebração onde se destacam as tradições ribatejanas e a cultura local. O evento, organizado pela Junta de Freguesia da Póvoa de Santa Iria e Forte da Casa e AnimaTudo Eventos, conta com um programa diversificado que inclui música, folclore, gastronomia e actividades taurinas.

O arranque das festividades está marcado para o dia 6, com o hastear da bandeira e a inauguração da exposição fotográfica “Mar de Cravos” de Jaydi, seguida da abertura do recinto ao som dos Zés Pereiras “Os Baionenses” do CRCCF. A noite será dedicada ao folclore, com actuações dos ranchos “Os Camponeses” do Grupo Recreativo e Desportivo de Santa Eulália, Os Alegres Bragadenses e o grupo Danças e Cantares Mulheres Avieiras. Os destaques da noite serão o concerto com Miguel Azevedo e a distribuição gratuita de sardinha assada. Garraiadas e festa pela noite dentro com DJ finalizam o primeiro dia.

No sábado, dia 7, o arraial abre às 15h00 e uma hora depois actua o showman. Durante a tarde a Escola de Dança Vanessa Silva e o grupo musical da ARIPFCA sobem a palco. A noite é dedicada aos fados, Arte música e DJ.

Domingo, dia 8, há animação infantil com a palhaça Mimi e pelas 17h00 realiza-se a procissão em Honra do Sagrado Coração de Jesus, acompanhada pela banda da Associação Humanitária dos Bombeiros da Póvoa de Santa Iria. Isabela, Tomás e Tomé, banda Prego a Fundo e tributo ao rock português com Vícios Danados animam a noite com música.

Na segunda-feira, 9, o arraial terá animação a cargo de Duarte Figueiredo, banda MT80 e DJ. No último dia actuam Catarina Campos, Forte Sound, Flor de Chá e Cláudia Martins e os Minhotos Marotos. Às 00h00 dá-se o fogo de artificio com o encerramento a acontecer meia hora depois.

A vila do Forte da Casa está ligada à devoção ao Sagrado Coração de Jesus. Na liturgia, essa devoção está relacionada com o amor e compaixão sofridos pelo coração de Cristo em relação à humanidade. Acredita-se que essa devoção terá começado através de uma freira católica francesa, depois de ter presenciado um conjunto de aparições entre 1673 e 1675.