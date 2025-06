Feira Nacional da Agricultura em Santarém com foco nas biosoluções

A edição de 2025 da Feira Nacional de Agricultura (FNA) vai decorrer de 7 a 15 de Junho no Centro Nacional de Exposições e Mercados Agrícolas (CNEMA), em Santarém, com foco nas biosoluções. Na conferência de imprensa de apresentação do certame, o administrador do CNEMA, Luís Mira, afirmou que a feira vai dar destaque às biosoluções e à forma como elas estão a transformar a agricultura, tornando-a mais eficiente e com menos impacto ambiental. A edição deste ano conta com a participação de algumas das principais empresas e entidades ligadas ao sector das biosoluções, como a Agenda Mobilizadora InsectERA, a Corteva, a Agrobio, a Repsol e a Floene, bem como a presença de representantes de algumas “Bio-Regiões”. “Os visitantes vão ter a oportunidade de ver na feira empresas que vendem, que praticam esse tipo de soluções e que as põem à disposição dos agricultores”, referiu.

Entre os exemplos apresentados de soluções biológicas, destacam-se os biocombustíveis desenvolvidos a partir de resíduos agrícolas, a produção de biometano, fungicidas feitos a partir de casca de laranja e bioestimulantes para as culturas. “Temos um leque alargado de soluções com base biológica que cada vez mais estão a ser utilizadas na agricultura em Portugal”, afirmou Luís Mira, sublinhando que estas técnicas “não estão numa fase de avaliação”, mas são “uma realidade já presente em muitas explorações agrícolas”.

Outro dos destaques anunciados é a presença da Comissão Europeia e do Brasil, com a participação do ministro da Agricultura brasileiro, Carlos Fávaro, e do comissário europeu da Agricultura e Alimentação, Christophe Hansen, que visitam a feira no âmbito das comemorações dos 50 anos da Confederação dos Agricultores de Portugal (CAP). No dia 11 realiza-se a “Conferência Internacional sobre Agricultura nos países do Sul da Europa”, com representantes de Portugal, Espanha, Itália, Grécia e Croácia, que “tomarão uma posição conjunta sobre a política agrícola comum”. Está ainda previsto um seminário sobre o futuro dos jovens agricultores, um ‘workshop’ sobre agricultura regenerativa, um ciclo de conferências que junta especialistas e organizações para discutirem os desafios do sector e ainda uma área dedicada às raças caninas portuguesas.

Presidente da República na inauguração

Némanus, Anselmo Ralph, Nininho Vaz Maia e Fernando Daniel serão os cabeças-de-cartaz do programa musical. A FNA vai voltar também a apostar na vertente lúdica, com provas equestres, concursos pecuários, showcookings e espectáculos musicais. A feira contará com transportes gratuitos em autocarros eléctricos a partir do centro da cidade, numa parceria com a Rodoviária do Tejo e a Repsol, e continuará a apostar na sustentabilidade, com copos reutilizáveis e ecopontos em todo o recinto.

O Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, marcará presença na inauguração da FNA, no dia 7 de Junho, naquela que será a sua última visita à feira como Chefe de Estado. A feira terá também um novo modelo de refeições com menus do dia em todos os restaurantes, com preços controlados até 22,5 euros.