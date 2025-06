Feira Nacional de Agricultura é o evento pelo qual ansiamos o ano inteiro

A edição deste ano da Feira Nacional de Agricultura tem como tema as Biosoluções e o desenvolvimento de produtos e tecnologias com menor impacto ambiental. Costuma dar preferência a produtos biológicos?

O meu pai tem uma horta, onde conseguimos cultivar praticamente todos os legumes e frutas para consumo próprio. Torna-nos mais saudáveis, para não falar do prazer que nos dá em cultivar o que é nosso e passar isso mesmo para as gerações futuras, explicando-lhes que era assim que os nossos avós e pais faziam para terem comida.

Costuma consumir produtos portugueses?

Se não apoiarmos os nossos produtores de que nos serve ter um negócio? Temos muitos bons produtores e produtos de excelente qualidade, que a meu ver, não é muito apoiado internamente.

A União Europeia recuou na lei sobre a redução de pesticidas para metade até 2030 e nas recomendações para o valor de corte de emissões poluentes até 2040, devido à pressão dos agricultores. É uma boa ou má notícia?

É uma má notícia, porque enquanto consumidores iriamos ter mais qualidade de vida. Mas o que é facto é que nem todos os agricultores iriam conseguir fazer essa transição logo de seguida porque bem se sabe que isso acarreta custos maiores. Os agricultores também enfrentam alterações muito drásticas nas suas produções, ou pela guerra, ou pelas alterações climáticas.

Do que é que gosta mais e menos na Feira da Agricultura?

Gosto do convívio com os amigos, dos animais, do cheiro dos churrascos dos restaurantes, o cheiro da nossa terra. É um evento com grande nome a nível nacional, tanto pelos artistas que participam como pelas empresas que estão presentes. A feira já é o evento pelo qual ansiamos o ano inteiro.

Qual é a ligação da sua empresa à feira?

Já estivemos presentes com o stand da Martinho Auto em alguns eventos da feira, noutros anos. É sempre enriquecedor participar em eventos como este e é sempre bom o nome da empresa ser conhecido.

A agricultura nacional pode viver sem a mão-de-obra estrangeira?

Nos tempos de correm, penso que não. A longo prazo não sei responder. Não se vêem muitos portugueses a trabalharem nas culturas de maior porte, talvez pelo facto de o preço da mão-de-obra ser mais barata.