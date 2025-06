Hospital da Luz: um projecto transformador da saúde no Ribatejo

Participar na criação de um novo hospital, desde a concepção do projecto até ao momento em que recebe o seu primeiro doente, é uma oportunidade única na vida. Um desafio extraordinário, que estamos a viver no Hospital da Luz Ribatejo. Na verdade, é um projecto de vida, em que tenho o privilégio de participar, enquanto gestor na Luz Saúde e enquanto ribatejano, que nasceu e cresceu em Santarém.

A Saúde também pode ser tema nesta perspectiva: a de como é que se criam as condições para oferecer à população uma unidade hospitalar que faça verdadeiramente a diferença na vida de cada pessoa e de cada família. Estamos a falar de um investimento de quase 60 milhões de euros, que tem como objectivo construir e instalar um novo Hospital da Luz na cidade de Santarém, para servir toda a população do Ribatejo, região centro do país. Estamos a falar de querer reforçar a rede de hospitais e clínicas que a Luz Saúde tem no território nacional.

E, não menos importante, estamos a falar de criar um hospital de raiz que, mal abra portas, pode e deve tornar-se numa referência na saúde na região.

O objectivo da Luz Saúde foi, desde o início, projectar uma oferta de cuidados altamente diferenciada, que permitisse um acompanhamento integral e especializado da população desta região, reforçando a presença da rede Hospital da Luz com serviços médicos de proximidade para os cerca de 450 mil ribatejanos.

Em linha com as marcas de qualidade, rigor, modernidade e de medicina de excelência que caracterizam o Hospital da Luz, apostámos desde logo num projecto de arquitectura, que distinguisse e identificasse o edifício do novo hospital como único na sua implantação no território. O interior teria de ser, à semelhança dos novos hospitais que a Luz Saúde tem construído e transformado, confortável, acolhedor, cheio de luz. O edifício foi ainda concebido com uma forte preocupação com a sustentabilidade ambiental.

E, em simultâneo, teria de preencher todos os requisitos de funcionalidade nos circuitos dos profissionais e dos doentes.

O projecto do novo Hospital da Luz Ribatejo, cuja construção está em fase bastante avançada, é já a imagem de tudo isto. E será muito mais, quando abrir as portas e puder cumprir plenamente a sua função.

A opção por tecnologia de topo em todas as valências e a selecção das melhores equipas, multidisciplinares, dedicadas e de referência na região e no país, são a última fase desta magnífica empreitada.

Em breve, poderemos apresentar a todos os ribatejanos o nosso novo Hospital da Luz. Para nós, para mim em particular, é, desde o início, um orgulho e uma honra poder participar em tudo isto. Com as equipas das várias entidades externas envolvidas. E com a Luz Saúde, cuja ambição nos faz sempre querer ir mais além.

O Hospital da Luz Ribatejo, com abertura prevista para 2026, vai contar com um vasto leque de consultas de diversas especialidades médicas e cirúrgicas e de outras especialidades clínicas, análises clínicas, um centro de exames de imagiologia equipado com tecnologia de última geração e um centro de exames especiais de diversas especialidades. Incluirá ainda as principais valências hospitalares, como um atendimento urgente, bloco operatório e camas para internamento médico e cirúrgico.

Ocupando uma área de cerca de 16 mil metros quadrados e incluindo um estacionamento com 300 lugares, o novo Hospital da Luz terá um internamento com 42 camas, bloco operatório com quatro salas cirúrgicas, Centro de Imagiologia Diferenciada (2 RM, 1 TAC, 4 ecógrafos, mamografia e RX), Centro de Exames Especiais, 40 salas de consulta, Centro para a Saúde da Mulher, Centro de Oncologia, Centro de Medicina Dentária e consultas de especialidades de Medicina Interna, Medicina Geral e Familiar, Pediatria, Ginecologia--Obstetrícia, Ortopedia, Cardiologia, Neurologia, Cirurgia Geral e Oftalmologia, entre outras.

O novo hospital vai estar em permanente articulação clínica com o Hospital da Luz em Lisboa para cirurgias, tratamentos oncológicos e partos, entre outros. E, nesta relação estreita com o principal e mais avançado hospital do grupo, estará também a marca da qualidade e da diferenciação dos cuidados prestados aos ribatejanos.

A Luz vai brilhar em Santarém! Os ribatejanos merecem este hospital! Contem connosco.