ISLA Santarém – Instituto Politécnico com licenciatura em Gestão de Dados e Tecnologias em Saúde

O ISLA Santarém – Instituto Politécnico, tem uma nova licenciatura em Gestão de Dados e Tecnologias em Saúde. O curso resulta de um consórcio que integra, para além do ISLA, a Escola Superior de Saúde de Santa Maria (Porto) e o ISEC Lisboa, e corresponde à criação de um novo perfil profissional indispensável aos serviços de saúde, conforme refere o presidente do Instituto o professor Domingos Martinho.

A nova licenciatura em Gestão de Dados e Tecnologias em Saúde, a iniciar no próximo ano lectivo de 2025/26, foi pensada com a colaboração da empresa what.if, que se destaca no mercado pelas competências avançadas no processamento, apresentação e gestão de dados científicos, recorrendo a ferramentas de ‘Business Intelligence’.

A licenciatura em Gestão de Dados e Tecnologias em Saúde forma profissionais altamente qualificados para a recolha, tratamento, análise e visualização de dados na área da saúde, integrando conhecimentos de ciências da saúde, informática e gestão de dados.

Com um forte foco em tecnologias de saúde, o curso prepara os estudantes para lidar com sistemas de informação em saúde, ‘business intelligence’, inteligência artificial aplicada e soluções digitais para suporte à decisão. A formação combina metodologias inovadoras de ensino, colaboração com empresas do sector e um compromisso com a segurança e a ética no manuseamento de dados.

Ao longo do curso, os estudantes desenvolvem competências fundamentais para enfrentar os desafios da transformação digital na saúde e contribuir para a melhoria da eficiência e qualidade dos serviços de saúde.

O presidente do ISLA Santarém – Instituto Politécnico, Domingos Martinho, afirma que a licenciatura se distingue pelo seu carácter prático e inovador, destacando-se pela colaboração directa entre instituições de ensino superior e entidades do sector da saúde, pela adopção de metodologias de ensino activas e pela forte ligação ao tecido empresarial.

Desde a concepção do curso foram envolvidos parceiros estratégicos para assegurar que a licenciatura responde às reais necessidades do mercado, preparando os estudantes para enfrentar os desafios da digitalização e da gestão inteligente de dados na área da saúde.