Revista de Saúde e Bem-Estar

Saúde e Bem-Estar reúne textos de 19 profissionais de saúde, administradores de empresas e instituições, assim como a colaboração de cerca de oito dezenas de empresas e instituições que aceitaram divulgar as suas actividades. O objectivo é disponibilizar aos leitores conselhos e explicações fundamentadas sobre os mais diversos assuntos relacionados com o bem-estar e a saúde.

Editorial. A edição da revista Saúde e Bem-Estar, que faz parte integrante desta edição, prejudicou a saída de matéria editorial importante. Apesar do Estado subsidiar o preço do envio do jornal há regras a cumprir em termos de gramagem que não pode ultrapassar determinado peso. Na próxima semana retomaremos a normalidade com o número de páginas habitual.