Santarém lança AgroHub para liderar a inovação agroalimentar em Portugal

Santarém prepara-se para se tornar o epicentro da inovação agroalimentar em Portugal com a criação do Santarém AgroHub – Centro de Valorização, Transferência e Inovação Agroalimentar. Um investimento estratégico que irá transformar a economia regional, promover a sustentabilidade e reforçar a competitividade do sector.

O Instituto Politécnico de Santarém, através da Escola Superior Agrária (ESAS), anunciou a criação do Santarém AgroHub, uma infraestrutura pioneira que visa acelerar a inovação tecnológica no sector agroalimentar, pretende consolidar a região como pólo de excelência nacional e internacional. O projecto, apoiado pela CIMLT, contou com o financiamento do Programa Alentejo 2030 e da Câmara Municipal de Santarém.

O AgroHub irá ocupar uma área de 1.850 m², com laboratórios de ponta, cozinha de testes, oficina tecnológica da carne e um Hub Digital. A estrutura será ainda complementada com campos experimentais de 100 hectares para ensaios em ambiente real, no conceito “Test Before Invest”, permitindo às empresas testar tecnologias antes de investir.

O projecto tem como pilares estratégicos: · A investigação aplicada em copromoção com empresas para apoiar a transição verde e digital; · O desenvolvimento de tecnologias digitais como IoT, inteligência artificial e a logística inteligente; · A valorização de subprodutos e promoção da economia circular; · A segurança e rastreabilidade alimentar, através de caracterização de produtos com recurso a tecnologias avançadas como blockchain.

Com forte envolvimento do tecido empresarial, associações de produtores e instituições de I&D, o Santarém AgroHub nasce da resposta a uma clara necessidade: mais de 85% das organizações inquiridas na região consideram urgente um centro de inovação que potencie o sector agroalimentar, ainda carente de infra-estruturas tecnológicas e estratégias eficazes de transferência de conhecimento.

Além de reforçar a sustentabilidade e a eficiência energética do sector, o projecto pretende ainda impulsionar a internacionalização das empresas locais, garantir a fixação de talento jovem qualificado e afirmar Santarém como um hub logístico e tecnológico de referência.

“O Santarém AgroHub é mais do que uma infra-estrutura. É uma visão de futuro que alia inovação, sustentabilidade e colaboração, capaz de transformar desafios em oportunidades e colocar Portugal na linha da frente da revolução agroalimentar europeia”, sublinha a direcção da ESAS.

O lançamento das obras está previsto para o início de 2025, com conclusão prevista até ao final de 2026.