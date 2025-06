A Ribatubos é uma referência na agricultura e tem um compromisso com a economia local

Como é que vê as alterações à Feira Nacional de Agricultura nos últimos anos?

Quando a feira passou a realizar-se no Cnema, pensei que isso pudesse reduzir a afluência de visitantes. É verdade que o local oferece condições mais modernas e organizadas, mas também trouxe uma mudança no ambiente da feira, que antes se integrava mais no centro da cidade e promovia uma maior proximidade com a comunidade. Considero que o custo dos bilhetes poderia ser mais acessível, permitindo a participação de mais famílias e reforçando o carácter inclusivo e tradicional do evento.

Qual é a ligação da Ribatubos à Feira Nacional da Agricultura?

A nossa empresa tem uma ligação directa com a Feira Nacional da Agricultura, uma vez que comercializamos uma vasta gama de materiais direccionados para o sector agrícola, nomeadamente tubagens, sistemas de rega e acessórios fundamentais para o bom funcionamento das explorações agrícolas. A feira representa uma excelente oportunidade para nos conectarmos com profissionais do sector e consumidores domésticos, apresentarmos soluções e reforçarmos a nossa presença num mercado que é parte essencial da nossa actividade.

Que mensagem quer transmitir às pessoas em relação à feira?

Gostaria de convidar todos a visitarem Santarém e a Feira Nacional da Agricultura, um evento que valoriza o que de melhor se faz no sector. Aproveitem também para conhecer a Ribatubos, onde teremos todo o gosto em apresentar as nossas soluções e receber quem nos visita com simpatia e profissionalismo.

A edição deste ano vai ter como tema as Biosoluções e o desenvolvimento de produtos e tecnologias com menor impacto ambiental. Tem preferência pelos produtos biológicos?

Quando vou fazer uma compra tento optar pelos artigos biológicos.

No contexto empresarial, reconheço que nem sempre é possível optar por soluções biológicas, devido a questões de viabilidade económica ou limitações de mercado. No entanto, a nossa prioridade é, sempre que possível, dar preferência a fornecedores e produtos que sigam práticas sustentáveis e com menor impacto ambiental.

As pessoas devem dar mais atenção aos produtos portugueses?

Enquanto cidadã e empresária, acredito que temos o dever de apoiar a economia nacional sempre que possível. Valorizar os produtos portugueses é uma forma de contribuir para o crescimento das empresas locais, a criação de emprego e o fortalecimento da nossa produção interna.

Só recorremos a fornecedores estrangeiros quando não existem alternativas adequadas no mercado nacional. Actualmente, cerca de 90% dos nossos fornecedores são portugueses, o que demonstra o nosso compromisso com a economia local.

A agricultura nacional pode viver sem a mão-de-obra estrangeira?

A agricultura nacional depende fortemente da mão-de-obra estrangeira, principalmente devido à escassez de trabalhadores disponíveis em Portugal para este sector. Trata-se de um tipo de trabalho exigente, muitas vezes pouco valorizado, e nem todos estão dispostos a exercê-lo. A mão-de-obra estrangeira tem sido essencial para colmatar essa falta, assegurando o funcionamento regular das explorações agrícolas e garantindo a continuidade da produção nacional.