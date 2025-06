Água, saúde e futuro: o compromisso da Águas de Santarém com a comunidade

A água não é só um recurso — é essencial para a vida, um direito de todos e uma base sólida da saúde pública. No concelho de Santarém, podemos contar com água da torneira de qualidade reconhecida pela Entidade Reguladora dos Serviços de Águas e Resíduos (ERSAR), segura e acessível. Este resultado não é fruto do acaso, mas sim de um trabalho contínuo, baseado em rigor técnico, responsabilidade ambiental e compromisso com a comunidade.

A Águas de Santarém tem um compromisso claro: garantir um serviço que protege a saúde de todos, promove o bem-estar colectivo e prepara o concelho para os desafios do presente e do futuro. Este compromisso está longe de ser um slogan: é uma realidade que se constrói todos os dias.

A relação entre água e saúde é directa. Água de qualidade significa menos doenças, mais qualidade de vida e mais segurança para escolas, empresas, hospitais e lares. É por isso que monitorizamos diariamente dezenas de parâmetros, investimos em tecnologias de ponta e tornamos públicos todos os dados. Confiança e transparência são princípios que nos guiam porque sabemos que a confiança se constrói com factos.

Mas o nosso papel vai além de entregar água segura. Trabalhamos para promover uma cultura de consumo consciente e sustentável. Organizamos campanhas de sensibilização ambiental, levamos acções educativas às escolas e oferecemos garrafas reutilizáveis à população. Queremos que cada cidadão de Santarém saiba que a água da torneira não só é segura, como é uma escolha que protege a saúde e o planeta.

Este compromisso também se traduz em investimentos contínuos na modernização das infraestruturas, na redução de perdas de água e na melhoria da eficiência energética. São melhorias que muitas vezes não se vêem à superfície, mas que garantem um serviço mais fiável e sustentável.

Num tempo em que as alterações climáticas e a escassez de água já afectam o dia-a-dia, a Águas de Santarém assume a responsabilidade de preparar o concelho para o futuro. Não podemos deixar a segurança hídrica ao acaso.

A água que chega às nossas casas, escolas e empresas é um elo vital na cadeia da saúde pública. É mais do que abrir a torneira. É garantir que os hospitais funcionam, que as escolas são seguras, que as famílias têm dignidade. É por isso que vemos o nosso trabalho como um serviço público de primeira linha.

A Águas de Santarém não é apenas um fornecedor de água. É um parceiro de confiança, um garante da saúde pública e do bem-estar. O nosso foco é claro: servir Santarém com rigor, transparência e visão de futuro. Porque proteger a água é proteger a vida.