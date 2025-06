Águas de Santarém promoveu reflexão sobre sistemas urbanos de drenagem sustentável

A sustentabilidade hídrica urbana esteve em destaque na tarde de 28 de Maio, no auditório Professor Doutor Manuel Damásio do ISLA Santarém, durante o seminário de Sistemas Urbanos de Drenagem Sustentável (SUDS). A iniciativa foi promovida pela empresa municipal Águas de Santarém e reuniu especialistas, técnicos e representantes de entidades públicas e privadas para discutir novas abordagens na gestão das águas pluviais.

Na abertura do encontro, Ramiro Matos, presidente do conselho de administração da Águas de Santarém, destacou a urgência de enfrentar os impactos das alterações climáticas e da escassez de água, sublinhando que os SUDS são uma resposta concreta e necessária. “A escassez e os riscos associados à água já não são apenas previsões futuras, são realidades presentes que exigem acção imediata”, afirmou, sublinhando o compromisso da empresa com os objectivos de desenvolvimento sustentável das Nações Unidas. O responsável sublinhou ainda ser fundamental que as soluções técnicas estejam acompanhadas de envolvimento cívico e político, tendo o seminário também esse propósito.

Entre os oradores convidados, o professor de hidráulica do Instituto Politécnico de Coimbra, Joaquim Sousa, foi uma das figuras centrais do painel, com uma intervenção marcada por clareza e pragmatismo. O docente explicou a importância dos SUDS, afirmando que estes oferecem uma filosofia diferente da gestão de águas pluviais, em que “a ideia é que a água da chuva deixe de ser um problema e passe a ser um recurso útil”. Ressalta que os novos sistemas contribuem para o controlo do escoamento da água e reduzem o risco de inundações, que são “cada vez mais frequentes devido à intensificação das chuvas e à impermeabilização dos solos urbanos”.

O professor abordou também os problemas dos sistemas convencionais de drenagem, criticando a solução habitual de apenas aumentar a capacidade dos tubos de escoamento, salientando que isso resolve o problema da quantidade, mas não da qualidade da água. “A água da chuva quando chega ao chão já traz poluição e quando lava as superfícies ainda fica com mais. Os SUDS não só ajudam na retenção da água da chuva, como depois também ajudam a filtrar a qualidade da água e a proteger aquíferos e cursos de água”, refere.

Já o engenheiro José Ávila e Sousa, da Associação Nacional de Coberturas Verdes, destacou a importância das coberturas verdes como uma das respostas necessárias à rápida urbanização e às alterações climáticas, sublinhando o seu papel funcional na regulação térmica das cidades, redução do ruído e na óbvia retenção de água pluvial. O seminário contou ainda com apresentações de empresas com foco em infraestruturas sustentáveis e gestão de águas pluviais, como a ACO, representada pelo engenheiro Bruno Gregório, que apresentou sistemas de reutilização e infiltração de águas pluviais, e a ARTEBEL, com Nuno Resende a dar a conhecer os pavimentos permeáveis desenvolvidos pela empresa.

A encerrar o seminário, o vice-presidente da Câmara de Santarém, Alfredo Amante, reforçou o papel da Águas de Santarém na promoção de iniciativas como esta e no desenvolvimento de boas práticas ambientais, sublinhando também a importância do trabalho conjunto entre municípios, técnicos e empresas para a construção de cidades mais resilientes.