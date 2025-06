É preciso dar atenção ao comércio tradicional no centro de Abrantes

Há um ditado que vem do tempo das invasões napoleónicas, no início do século dezanove, que se generalizou e é usado para significar que nada se alterou: “Tudo como dantes, quartel-general em Abrantes”. Acha que está tudo como dantes?

Nasci em Abrantes, os meus pais são de uma aldeia próxima da cidade e a cidade mudou muito ao longo dos anos. Por exemplo, o comércio já não é o que era. Nota-se muito a diferença, o centro histórico mudou muito com a expansão do comércio nos subúrbios e na minha opinião a cidade está muito “morta”. Espero que com as iniciativas que a câmara está a introduzir as coisas mudem e que o centro histórico ganhe mais vida. Das mudanças mais significativas, além do fecho de algum do comércio tradicional no centro histórico, noto a falta de oferta a nível cultural, nomeadamente teatro e cinema.

Quando andou a estudar gostava da disciplina de História? Esse gosto influenciou o seu percurso académico?

Adorava e adoro história, era uma das minhas disciplinas favoritas. Tive um professor no 5º ano que me marcou e fez com que gostasse de história até hoje. Durante o secundário queria seguir arqueologia, mas acabei por não seguir os estudos superiores.

Nas próximas eleições autárquicas quais são os assuntos que gostaria que os candidatos falassem?

Existem vários assuntos, mas para mim o mais importante era prestarem mais atenção ao centro histórico.

As Festas de Abrantes que este ano assinalam os 109 anos da elevação a cidade. Como vai viver os dias de festa?

O programa deste ano está muito interessante. Como vou estar a trabalhar mesmo no centro acabo por acompanhar as festas de perto.

Como descreveria a sua empresa a quem não a conheça?

Fazemos parte de uma marca muito conceituada, somos uma óptica que preza pela qualidade e profissionalismo dos seus serviços.