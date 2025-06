Fitness Factory Almeirim para todas as idades e níveis de condicionamento

Nos dias de hoje, tornou-se evidente e está comprovado, que a prática regular de actividade física é fundamental para manter uma vida saudável e equilibrada. E, além de melhorar a condição física, ajuda a prevenir doenças crónicas, como a diabetes, hipertensão e problemas cardíacos, e contribui para uma boa saúde mental, reduzindo o stress e a ansiedade, e promovendo uma maior auto-estima.

Os ginásios, ao disponibilizarem ambientes acessíveis e bem equipados, facilitam o acesso a estes benefícios para pessoas de todas as idades e níveis de condicionamento físico. É o caso do Fitness Factory Almeirim que disponibiliza as melhores ferramentas, equipamentos e serviços a sócios e a atletas que em nós confiam.

O nosso espaço é composto por uma sala de exercício físico e zona de peso livre, equipadas com marcas conceituadas como Panatta, Gym80 e Bodytone. Os nossos sócios podem treinar com máquinas, cabos, barras ou halteres — tudo para oferecer variedade e qualidade no treino.

Também contamos com uma área de cardio, equipada com aparelhos da marca Bodytone, ideal para a melhoria da capacidade cardiovascular. Para quem gosta de treinos mais acessíveis e intuitivos, temos a zona de Circuito Switching, com máquinas da Teca, que trabalham todos os grupos musculares de forma prática e simples, sem necessidade de ajustes, sendo perfeita especialmente para novos utilizadores.

A complementar, temos dois estúdios de aulas em grupo, com aulas em formatos de duração de 30 e 45 minutos. Como base, utilizamos dois programas: o BEAT, uma marca própria da Fitness Factory, com modalidades como B’Race, B’Hiit, B’Core, B’Flow e B’Booty. Também oferecemos aulas da Les Mills, com opções como The Trip, Body Combat, Body Balance e Body Pump.

Deste modo, disponibilizamos variedade entre diferentes estilos de treino, diferentes focos e objectivos, na óptica de juntar o exercício e a diversão num só momento, em prol da saúde e do bem-estar.