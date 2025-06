Spectrum e Akris da BASF para gestão de infestantes adaptada a cada parcela de milho

Empresa cria química para um futuro sustentável, conjugando o sucesso económico com a responsabilidade social e a protecção do meio ambiente.

Aplicação no terreno dos produtos Spectrum e Akris para controlo de infestantes no milho - foto DR

Os produtos Spectrum e Akirs, comercializados pela BASF, são a base de uma estratégia para a gestão de infestantes adaptada a cada parcela de milho, essencial para garantir uma colheita saudável e produtiva.

O Spectrum é um herbicida de acção residual, que actua na fase inicial da germinação das infestantes, sendo indicado para o controlo de infestantes gramíneas e dicotiledóneas anuais da cultura do milho.

As suas vantagens são, segundo o fabricante, não ter terbutilazina; poder ser usado sozinho ou em misturas com outros herbicidas, ter elevada persistência de acção e actuar em pré-emergência e pós-emergência precoce.

Quanto ao Akris, trata-se de um herbicida residual e sistémico. Apesar de conter terbutilazina, tem duas substâncias activas que se complementam e apresenta um maior espectro de acção para o controlo de infestantes gramíneas e dicotiledóneas anuais em pré e pós-emergência precoce da cultura do milho.

Os dois produtos fazem parte dos mais de cinco mil procedentes do Grupo BASF, que incluem, químicos orgânicos e inorgânicos, catalisadores; produtos fitofarmacêuticos, matérias plásticas dispersões, corantes e matérias-primas para a indústria de tintas, pinturas, plásticos, papel, cerâmica e cosmética; aditivos para carburantes e lubrificantes; plastificantes; vitaminas e outros produtos para as indústrias alimentar, cosmética e farmacêutica; fragâncias e sabores, entre outros.