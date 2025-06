Hotel Pôr do Sol no Pego é muito procurado por clientes empresariais

O Hotel de 2 estrelas, Pôr do Sol, no Pego, a cinco quilómetros de Abrantes, possui 25 quartos com casa de banho privada, TV, ar-condicionado e instalações adaptadas para pessoas com mobilidade reduzida.

Com preços acessíveis, aceita animais de estimação, tem parque de estacionamento privado para carros ligeiros, autocarros e camiões, e serve pequenos-almoços. Tem atendimento telefónico permanente e a recepção funciona das 07h00 às 00h00. Foi inaugurado em Setembro de 1996 e resultou do investimento e vontade de Ângelo Ribeiro Lopes (já falecido), pai da actual responsável, Sandra Lopes, gestora informática e financeira.

Com um ambiente tranquilo, está localizado no nº 1509 da Estrada Nacional 118, e é bastante procurado por clientes empresariais, estando muito próximo da estação ferroviária de Rossio ao Sul do Tejo/Abrantes, que faz parte da linha da Beira Baixa, e da a A23.