A miopia é um erro refractivo em que os objectos próximos são vistos com nitidez, mas os distantes surgem desfocados. Ocorre principalmente devido a um alongamento excessivo do globo ocular (miopia axial), que faz com que a imagem se forme antes da retina, em vez de sobre ela. Em alguns casos menos comuns, pode resultar de um aumento do poder de refracção da córnea ou do cristalino.

A miopia tende a surgir na infância ou adolescência e pode progredir até à idade adulta. O seu aumento global, sobretudo em contextos urbanos, tem sido associado a factores genéticos, mas também a hábitos de vida modernos, como o uso excessivo de dispositivos digitais e o tempo reduzido passado ao ar livre.

O controlo da miopia tem como objectivo travar ou abrandar a sua progressão, reduzindo o risco de complicações oculares associadas a altos graus de miopia, como o descolamento da retina, entre outros.

Existem hoje várias estratégias eficazes para controlo de miopia, enquanto optometrista prefiro as lentes oftálmicas, como primeira escolha para esse fim.

Recomenda-se fortemente que a criança passe mais tempo ao ar livre (pelo menos duas horas diárias) e faça pausas regulares durante actividades de visão próxima. O acompanhamento regular por um profissional de saúde visual é essencial para adaptar a estratégia de controlo à evolução individual de cada caso.

*Texto da responsabilidade da BenaÓptica (Benavente)