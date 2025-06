Os produtos nacionais têm uma qualidade superior

Do que mais gosta e do que menos gosta na Feira Nacional da Agricultura?

A Feira da Agricultura traz-me várias recordações de infância, desde as tradições, os animais, as máquinas que me fascinavam pela sua envergadura, bem como recordações da adolescência e de convívio com amigos e família. Costumo frequentar a feira a título pessoal, pelo convívio que proporciona e pelas várias actividades de animação. Gosto de estar presente nos concertos e nas tasquinhas. O que menos gosto é de nem sempre poder aproveitar tudo o que a feira tem para oferecer.

Costuma seguir o apelo que por vezes surge, de consumir, de preferência produtos portugueses?

Sempre que possível opto por comprar produtos nacionais, uma vez que têm uma qualidade superior. É também importante considerar a pegada ecológica que a importação de produtos causa ao meio ambiente.

O que é que pensa em relação aos produtos biológicos?

Como consumidor dou preferência a produtos biológicos, não só pela saúde, mas também pelo menor impacto ambiental que este tipo de produtos oferece.

Em que medida o preocupa a utilização de pesticidas?

A poluição por pesticidas é um dos principais factores de perda de biodiversidade, no entanto a drástica medida de redução de pesticidas proposta pela União Europeia, que veio a recuar nessa intenção, podia ser bastante prejudicial para os agricultores. Por forma a reduzir a dependência de pesticidas químicos é fundamental promover modelos alternativos e mais ecológicos à produção agrícola.

Tem animais? Que relação tem com eles?

Tenho actualmente um cão que adoptei, não só pela companhia que oferece, mas também pela partilha, interacção e afecto que conseguimos ter. A relação não só de afecto, mas também de compromisso e sentido de responsabilidade de cuidar de outro ser vivo desafia-nos e estimula o melhor que há em nós.