Viver Santarém – Um estilo de vida mais activo, mais saudável e mais humano

Em tempos marcados pela pressa e pelo sedentarismo é urgente resgatar o valor do movimento do corpo, da mente e da comunidade. É exactamente isso que a Viver Santarém tem vindo a fazer, com projectos que inspiram e transformam vidas, promovendo saúde, bem-estar e inclusão em cada canto do concelho.

A Escola de Actividades Aquáticas de Santarém é mais do que um espaço para aprender a nadar. É uma escola onde crianças, jovens e adultos descobrem não só as técnicas de natação, mas também a coragem, a persistência e o prazer da superação. Na água, cada pessoa encontra um desafio e uma oportunidade, e sai mais forte, mais confiante, mais feliz.

O projecto Viva Mais prova que nunca é tarde para começar ou recomeçar. Pensado para os mais velhos, oferece actividades físicas adaptadas que promovem mobilidade, autonomia e alegria de viver. Mais do que combater o envelhecimento ou os seus efeitos, combate-se o isolamento, a solidão e o silêncio. O que se vive nestas sessões é comunidade, é vitalidade, é um reencontro com o corpo e com os outros.

Com o Toca a Nadar, a Viver Santarém mergulha na missão de garantir que todas as crianças tenham acesso ao mundo aquático. Ao promover a igualdade de oportunidades, o projecto leva a natação às escolas, garantindo que todas as crianças têm direito à segurança, à aprendizagem da natação e ao prazer de se moverem livremente na água. É um investimento no futuro — mais seguro, mais saudável, mais justo.

Durante as pausas lectivas, o PAS Férias enche os dias dos mais novos de energia, descoberta e sorrisos. Aqui, o tempo livre é bem vivido: com jogos, desporto, criatividade e amizade. As crianças experimentam, exploram e criam memórias que ficam para a vida, num ambiente seguro, alegre e educativo.

E porque cuidar da saúde pode, e deve, ser simples, as Caminhadas pelas Freguesias convidam todos a redescobrir o prazer de andar, lado a lado. São passos que fortalecem o corpo, aproximam vizinhos e revelam a beleza do território. Cada caminhada é uma celebração do que temos de mais valioso: o tempo, a natureza e os laços que nos unem.

A Viver Santarém não promove apenas actividade física. Promove um estilo de vida mais activo, mais saudável, mais humano. Em cada projecto, em cada gesto, está a certeza de que o movimento pode ser acessível a todos. Porque viver é mais do que existir. É sentir, partilhar, cuidar. E, sobretudo, é mover-se, juntos, em direcção ao bem-estar.