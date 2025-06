DecorSorriso: Uma Clínica Familiar que Cuida de Gerações

No ritmo acelerado do dia-a-dia, esquecemo-nos, muitas vezes, de que cuidar da saúde oral é também um gesto de amor — por nós e por quem nos rodeia. Na DecorSorriso, esse cuidado vai muito além da técnica. Aliamos o que há de mais avançado na Medicina Dentária a algo que consideramos essencial: o carinho, o tempo para escutar, a atenção ao pormenor e a empatia por cada história que nos chega.

Somos uma clínica que aposta na inovação, na qualidade e em tratamentos personalizados. Mas o que verdadeiramente nos distingue é o ambiente acolhedor e familiar, onde cada paciente é tratado com proximidade e respeito. Acreditamos que a ligação verdadeira acontece quando ouvimos o paciente e o vemos com os olhos do coração, compreendendo as suas necessidades e expectativas.

Cada geração tem a sua linguagem, as suas necessidades. Por isso, adaptamos a nossa abordagem para garantir que todos se sintam compreendidos e bem cuidados. Um exemplo que reflecte este espírito é o da Cláudia Simões e das suas filhas.

A Cláudia procurou-nos com o desejo de voltar a sorrir com confiança. Com o tempo, criou-se um laço de confiança e cuidado mútuo que, hoje, se estende às suas filhas, a Carolina e a Matilde. Cuidar de três gerações da mesma família é, para nós, uma honra — e uma prova de que, quando o cuidado é genuíno, atravessa o tempo e os afectos.

Além da família da Cláudia, muitas outras famílias, de várias gerações, confiam na DecorSorriso, o que enche o coração da nossa equipa de gratidão por fazer parte do cuidado de tantas vidas. Na DecorSorriso, cada sorriso é único. E cada pessoa, uma parte da nossa história. Porque acreditamos que cuidar da saúde oral é, acima de tudo, cuidar de vidas.

* Médica dentista e directora clínica da DecorSorriso, em Samora Correia.