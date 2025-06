Dentes fixos num dia

A colocação de implantes em carga imediata é uma prática frequente, sendo validada por uma vasta investigação clínica que confirma a sua segurança e previsibilidade de resultados. Esta técnica consiste na colocação de coroas em acrílico fixas aos implantes. Deste modo, no mesmo dia da cirurgia, são colocados dentes fixos, devolvendo, de imediato, ao paciente o conforto, a estética e a função. O método é passível de ser utilizado, se existir indicação clínica, tanto em casos de desdentados totais ou parciais, todos ou apenas um dente.

Terminada a fase de integração óssea dos implantes e após a cicatrização dos tecidos são feitos novos moldes e as coroas em acrílico são substituídas por coroas em materiais de elevada estética e resistência, como a cerâmica.

Apesar das inúmeras vantagens associadas a este procedimento, nem todos os pacientes são candidatos à colocação de implantes em carga imediata. A opção por esta técnica deverá ser sempre precedida de um exame clínico e radiográfico criterioso, onde serão avaliadas as condições de cada paciente, nomeadamente no que diz respeito à quantidade e qualidade óssea.

Vantagens dos Implantes Carga Imediata: diminuição do tempo de reabilitação; preservação das características orais do paciente; diminuição do tempo necessário para a colocação de implantes; colocação de dentes provisórios no dia da colocação dos implantes; diminuição da reabsorção óssea após a extracção; procedimento, muitas vezes, sem recorrer a enxertos ósseos.

A colocação dos implantes é feita, normalmente, com anestesia local e sem qualquer dor. O pós-operatório acontece de forma tranquila e qualquer desconforto é eliminado com o uso de analgésicos. A técnica mais vulgarmente utilizada é a All-on-4®, e, na Clínica Denticare, em Santarém, possuímos uma equipa cirúrgica de médicos especializados e experientes, aptos para encontrar a melhor opção de tratamento para cada paciente.