É importante uma maior aproximação à população e às pequenas e médias empresas

O sócio-gerente da GS Casa Das Chaves considera que tem havido uma evolução social, empresarial e habitacional de Abrantes. Mas observa que é preciso haver uma maior ligação às pessoas e às empresas e que isso deve estar na agenda dos candidatos às autárquicas. Alexandre Gaudêncio entende que fazem falta pistas para circulação de bicicletas e gostaria que houvesse uma feira medieval.

As Festas de Abrantes que este ano assinalam os 109 anos da elevação a cidade. O que é que acha do programa?

Há um programa multicultural e uma melhoria das festas de ano para ano. Tem sido notório a preocupação e investimento nesse sentido com a melhoria do cartaz, o que tem sido bom para a cidade.

Quais são as mudanças mais significativas dos últimos anos na cidade?

Apesar de existirem mudanças visíveis e sobretudo na área empresarial com a implementação de novas superfícies comerciais, constatou-se também uma recuperação de muitos imóveis devolutos. Para uma cidade de interior isso é muito benéfico. Abrantes continua a ter o seu encanto.

O que é que faz falta no concelho?

Fazem falta pistas para circulação de bicicletas, trotinetes e peões. Sendo Abrantes uma cidade histórica com um castelo, também faz falta uma feira medieval, por exemplo.

Que ligação tem a Abrantes e como vê a cidade?

A minha ligação a Abrantes vem de descendência familiar, mas a mudança de Alverca para Abrantes aconteceu há cerca de 15 anos. Existe uma evolução visível, tanto a nível social, empresarial como habitacional.

A que é que os candidatos às autárquicas devem dar atenção?

Abrantes, como todas as cidades, tem as suas deficiências, mas neste momento penso que uma maior aproximação junto da população e das pequenas e médias empresas seria importante. Ouvir as preocupações, o que pode ser mudado, ou seja, ouvir a voz de quem todos os dias interage com a cidade.

Qual era a disciplina de que gostava quando andava a estudar?

Sempre gostei de matemática, mas a área do desporto de facto era o que me despertava mais interesse. Hoje em dia tudo o que faço acaba por estar ligado ao meu percurso académico.

Como descreve a sua empresa?

É uma pequena/média empresa ligada à área habitacional, com uma excelente equipa de colaboradores preocupados com a satisfação do cliente final.

O que é que valorizou no seu percurso profissional?

Ao longo do meu percurso profissional tentei sempre ser multifacetado, ou seja, aprender mais com quem me rodeia e dar sempre o meu melhor. Gosto do que faço, mas foi com os erros cometidos que aprendi. Tentei sempre corrigir os erros e melhorar, o que fez de mim aquilo que sou hoje.