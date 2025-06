A Escola Superior de Saúde de Santarém (ESSS) acolhe um Pólo de gestão da Unidade de Investigação RISE-Health (Health Research Network), a maior U&I em saúde em Portugal, com mais de 1.300 investigadores, que está sediada na Faculdade de Medicina da Universidade do Porto. Representa uma mudança de paradigma no actual Sistema Nacional de Investigação e Inovação português e está totalmente comprometida em responder aos diversos desafios da área da saúde, com o objectivo final de contribuir holisticamente para a saúde da comunidade.

O pólo RISE-Health IPSantarém integra investigadores da ESSS ou com ligações à escola, de diferentes áreas do conhecimento em saúde. A sua relevância foca-se em duas vertentes: uma, a do reforço da investigação científica e da inovação na área da saúde, promovendo a interdisciplinaridade e o desenvolvimento de projectos com impacto na comunidade, em áreas como os contextos multiculturais, enquanto desafio societal, e a literacia em saúde, enquanto determinante para a coesão social na diversidade cultural, melhoria do acesso aos cuidados de saúde e da qualidade de vida dos indivíduos, das famílias e da comunidade.

Outra centra-se na criação de um doutoramento, pois a avaliação recente pela FCT, com a classificação de ‘muito bom’, reforça a importância desta unidade e vem trazer essa possibilidade. A criação do Laboratório de Ensino e Inovação Experimental em Saúde na ESSS virá reforçar, igualmente, a ampla e robusta infra-estrutura científica distribuída por todo o país.