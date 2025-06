ML Baterias alia a dinâmica jovem à experiência para estar na vanguarda do sector

A ML Baterias tem a grande vantagem de ter como responsáveis dois empresários com duas décadas de experiência, que alia à juventude da empresa que aposta na formação contínua e na rapidez. Desde 2018 que a empresa se situa na vanguarda do comércio de baterias industriais, com o foco colocado na apresentação de soluções aos clientes.

A ML Baterias é uma empresa com uma dinâmica jovem que tem na experiência de duas décadas do sector de Marco Lourenço e Tânia Santos um dos trunfos que a faz ser uma referência no comércio de baterias. Fundada em 2018, a empresa situada em Arruda de Pisões, concelho de Rio Maior, não se limita a vender, distingue-se também pelas assistências técnicas e de pós-venda, bem como manutenções preventivas, curativas e regeneração de baterias.

Com uma visão centrada na seriedade e profissionalismo, a ML Baterias coloca o cliente em primeiro lugar, preocupando-se em apresentar aos clientes os produtos com a melhor qualidade e rapidez. Fornecer a melhor assistência técnica é outra das grandes vantagens da empresa que está situada na Rua Principal nº 12 de Arruda dos Pisões e que pretende manter-se no mesmo local onde já é bastante procurada pelas pessoas.

De entre os serviços que os clientes mais procuram, destaca-se o comércio de baterias industriais para empilhadores, porta-paletes eléctricos e máquinas elevatórias. A empresa também está na linha da frente nos carregadores de baterias, monoblocos para baterias de máquinas de limpeza industriais, carros de Golf e mobilidade, sobressaindo seja em baterias de carbono seja de lítio.

Com formação constante para dar o melhor aconselhamento a quem a procura, a ML Baterias tem seis funcionários que constituem uma equipa empenhada e dinâmica. A empresa aposta na formação contínua para estar sempre na vanguarda da evolução do mercado e das novas tecnologias. Sendo a prestação de um bom serviço a imagem de marca da empresa, esta também tem uma responsabilidade social apoiando torneios de futebol e a equipa de judo da Casa do Povo de Rio Maior.