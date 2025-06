OliveiraSaúde respeita o ritmo e as necessidades de cada pessoa

A Clínica OliveiraSaúde nasceu em 2017 com o intuito de ajudar as pessoas que a procuram, promovendo a humanização e o aumento da qualidade de vida dos seus pacientes.

Na Clínica OliveiraSaúde tratamos a dor através de uma equipa multidisciplinar e com uma visão diferenciada. Cada paciente é visto através de uma abordagem holística.

A nossa abordagem é pautada pelo rigor técnico, pela atenção individualizada e pelo respeito pelo ritmo e pelas necessidades de cada pessoa.

Existe uma simbiose total entre as seguintes áreas: ortopedia, osteopatia, fisioterapia e ortoprótese. Esta interligação das diferentes áreas permite resultados mais satisfatórios, aumentando os benefícios para os pacientes que nos procuram.

Não tratamos pacientes simultaneamente. Individualizamos o tratamento, aumentando a eficácia do mesmo.

Temos ainda outras especialidades médicas que respeitam o desígnio do cliente: humanizar a saúde, aumentando a qualidade de vida de quem nos procura.