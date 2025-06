Osteopatia e hipnose: aliança no alívio da dor

A osteopatia é uma prática manual que avalia e trata desequilíbrios no corpo, promovendo a mobilidade e o bem-estar físico. Já a hipnose terapêutica actua ao nível do sub-consciente, ajudando a desbloquear padrões mentais ligados à dor, stress ou traumas.

Juntas, estas técnicas reforçam-se mutuamente. O toque do osteopata liberta tensões musculares e articulares, enquanto a hipnose prepara o paciente para um estado de relaxamento profundo, potenciando os efeitos do tratamento manual e reduzindo a percepção da dor.

Esta abordagem dupla, centrada na pessoa como um todo, representa um avanço na forma como encaramos a dor. Em vez de apenas a combater, aprende-se a compreendê-la e a transformá-la.

O intestino é frequentemente chamado de “segundo cérebro” devido à sua complexa rede de neurónios e à sua capacidade de funcionar de forma independente do cérebro, influenciando o humor, o sistema imunitário e a saúde em geral.

É no intestino que se forma grande parte da serotonina de que precisamos. Se o intestino estiver inflamado devido a uma má alimentação (álcool, comidas processadas, trigo, açúcares, etc.), os níveis de ansiedade, stress, falta de concentração, irritação, desmotivação e depressão vão aumentar, dando origem ao aumento de dores musculares e articulares.

Dito isto, é importante que as pessoas tenham acesso a profissionais qualificados e especializados em osteopatia e hipnose, a fim de garantir uma abordagem eficaz e individualizada.

Texto da responsabilidade da Chiclinic