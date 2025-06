Consumir produtos portugueses é uma forma de apoiar micro negócios

Como consumidora dá preferência a produtos biológicos?

Consumir produtos biológicos é importante por diversos motivos, tanto para a saúde humana quanto para o meio ambiente. Costumo consumir produtos portugueses sempre que possível. Como membro de uma empresa que comercializa principalmente animais de origem nacional, tenho consciência da importância que isso representa para os pequenos agricultores. Consumir produtos portugueses não é apenas uma escolha de qualidade é uma forma de apoiar directamente os micro negócios locais, que dependem dessas vendas para garantir a sua subsistência. Além disso, ao consumir produtos locais, reduz-se a pegada ecológica associada ao transporte de mercadorias, promovendo práticas mais sustentáveis.

Do que mais gosta e do que menos gosta na Feira de Agricultura?

O convívio e o networking são os pontos mais positivos de actuação da Feira de Agricultura, sobretudo porque o sector agrícola em Portugal está bastante disperso geograficamente. Manter uma rede de contactos e promover a partilha de experiências entre agricultores é essencial para enfrentar desafios comuns, divulgar boas práticas e encontrar oportunidades de cooperação.

A sua empresa tem alguma ligação especial à Feira Nacional de Agricultura? Qual?

A Martins & Constantino é uma empresa do sector agropecuário, especializada no comércio de ovinos, e esta feira representa uma oportunidade importante para divulgar o nosso trabalho, estreitar relações com produtores e parceiros e acompanhar as últimas tendências do sector. Mais recentemente, uma empresa do grupo a Martins & Constantino Rações tem marcado presença em diversas feiras do sector agropecuário, através da participação indirecta dos seus clientes, produtores de ruminantes. Este ano, estará também representada na Feira Nacional de Agricultura.

Como vai ser a participação este ano?

Nesta edição, alguns dos nossos produtores e clientes irão apresentar ovinos da raça Suffolk, alimentados com uma ração desenvolvida especificamente para esta raça, formulada com base em critérios rigorosos de desempenho, saúde animal e qualidade da carne. Esta presença, ainda que através dos nossos parceiros, reflecte o compromisso do grupo Martins & Constantino com a inovação, a especialização e o desenvolvimento sustentável da produção de ovinos nacional.