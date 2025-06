DetailStrong - Remodelações & Mármore uma excelência em obras com foco no detalhe

A DetailStrong, fundada por Filipa Fidalgo e Gonçalo Forte, assinala este mês o seu primeiro ano de actividade, e os seus responsáveis dizem ter orgulho no percurso já feito e a certeza de estarem no caminho certo.

“Olhamos para este primeiro ano com gratidão e entusiasmo. Agradecemos a todos os clientes, parceiros e colaboradores que fizeram parte desta jornada. Continuaremos a crescer com os mesmos valores que nos definem: qualidade, compromisso e detalhe”, referem os seus responsáveis.

A empresa, com sede em Almeirim, é especializada em construção, remodelação, arquitectura e transformação de pedra, áreas onde alia técnica, criatividade e respeito pelos detalhes que tornam cada projecto único.

“Desde o primeiro dia, o nosso foco tem sido claro: entregar obras de qualidade superior, respeitando os prazos e expectativas dos nossos clientes. Trabalhamos com paixão, rigor e transparência, acreditando que a confiança se constrói, tal como os espaços que criamos — com base sólida, atenção ao detalhe e visão de futuro.”, sublinham.

A DetailStrong, oferece soluções integradas, do projecto à execução, com acompanhamento próximo em cada fase. Destaca-se pela abordagem personalizada, que escuta o cliente, entende as suas necessidades e transforma ideias em espaços funcionais, elegantes e duradouros.

Os trabalhos que executam com pedra natural é um dos maiores orgulhos da empresa, por se tratar de uma arte que exige perícia e sensibilidade estética, e que permite criar ambientes “com alma e autenticidade”.

“A pedra natural é uma das nossas paixões e especializações. Trabalhá-la exige não só técnica, mas também sensibilidade estética. Dominamos este material em diferentes formas — desde revestimentos, bancadas, pavimentos, elementos decorativos — garantindo acabamentos únicos, duradouros e com grande valor visual. Acreditamos que a pedra traz autenticidade, nobreza e personalidade a qualquer espaço”, explicam.

A DetailStrong, tanto realiza projectos chave na mão, como intervenções parciais, dependendo das necessidades dos clientes. “O objectivo é oferecer soluções ajustadas a cada situação, podendo assumir todo o processo — do projecto à execução final — ou apenas fases específicas da obra”.

A empresa faz uma vasta gama de trabalhos, desde pequenas remodelações a construções de raiz, em áreas residenciais e comerciais. O seu âmbito é todo o território nacional, com especial presença na região Centro e Centro/Norte e Sul do país. Avalia cada projecto individualmente e, dependendo da escala e complexidade, desloca-se para qualquer zona do país.