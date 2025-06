Festas da Cidade de Almeirim apostam no convívio com orçamento modesto

A Câmara de Almeirim vai continuar a política de gastar pouco dinheiro nas festas da cidade para aproveitar o dinheiro para outras necessidades e obras no concelho. O orçamento em artistas excedeu o do ano passado em 10 mil euros, situando-se nos 50 mil euros, mas há que ter em conta que este ano as festas têm mais um dia. As picarias vão custar os habituais sete mil euros.

O presidente da autarquia, Pedro Ribeiro, sublinha que há quem gaste o total do orçamento dos artistas das festas num só espectáculo, o que não é uma política de Almeirim que prefere ter uma animação mais modesta promovendo sobretudo o convívio e os momentos para as pessoas se encontrarem. A logística da montagem das festas continua a ser assegurada pelo município, como é o caso dos palcos, das tasquinhas, do recinto da picaria. A autarquia aposta em equipamentos próprios como o palco.

As Festas da Cidade de Almeirim vão decorrer de 20 a 29 de Junho, assinalando os 34 anos de elevação a cidade. As festas são também uma forma de valorizar o folclore e a gastronomia, bem como o papel do movimento associativo. Este ano o programa volta a incluir as marchas populares, que já são uma tradição, mas também actividades para jovens com djs nas sessões do Almeirim Night Sessions, na Arena de Almeirim.

Programa das festas de Almeirim conta com Julinho KSD, Olavo Bilac, tributo aos Queen, a José Cid, Invictus, Carapaus de Corrida e Bad Guys. As picarias também já são uma imagem de marca, bem como o atletismo com uma corrida que termina no local das festas. O município volta a apostar na prata da casa, valorizando o que se faz em termos musicais e o grupo de cavaquinhos do Orfeão de Almeirim vai animar a inauguração. Além do folclore, a banda marcial volta a mostra a sua vitalidade.

As festas também se fazem de cultura e na biblioteca vai estar patente a exposição “As novas mulheres do meu país”, pela Abraçar. Destaque também para o desporto, com o X Gymfest, um sarau de ginástica acrobática da Associação 20Km Almeirim, no Pavilhão ABC, e o encontro de vespas. Os festejos são uma forma de incentivo às colectividades do concelho, uma vez que são estas que têm a responsabilidade das tasquinhas, com vários petiscos locais como a tripa assada, carne da matança ou a certificada sopa da pedra.