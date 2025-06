Mercadona na Feira da Agricultura a valorizar os produtos nacionais

A Mercadona está presente pelo quinto ano consecutivo, na Feira Nacional de Agricultura (FNA), em Santarém, que decorre até dia 15, no espaço “Portugal Sou Eu” com a iniciativa “Cozinha com a Mercadona”, dinamizada pela Chef Tia Cátia e outras acções de degustação com produtos nacionais. Esta presença representa uma oportunidade privilegiada de contacto com o sector e com a sociedade em geral. A Mercadona promove showcooking e convidou fornecedores nacionais de carne, queijos e enchidos a estarem presentes com degustações dos seus produtos, disponíveis nas lojas Mercadona em território nacional.

Reafirmando o compromisso com o sector agroalimentar nacional, através de uma estratégia baseada na estabilidade, produtividade e planificação, a Mercadona em 2024 comprou 1.400 milhões de euros a fornecedores portugueses, o que representa um crescimento de 19% face ao ano anterior, reforçando um modelo de crescimento sustentável e partilhado. Legumes, frutas, carne, lácteos, charcutaria tradicional e azeite são alguns dos produtos de origem nacional disponíveis nas mais de 60 lojas da empresa em Portugal.

Antes de abrir a primeira loja em Portugal, a Mercadona já apostava por produtos nacionais desde frutas e legumes até à padaria. Ao longo dos últimos 5 anos tem vindo a reforçar essa mesma aposta e criando a oportunidade de exportação de vários produtos nacionais além-fronteiras.

Para o director de cadeia agroalimentar da Mercadon, Pedro Barraco, “a Mercadona volta a estar presente na Feira Nacional de Agricultura, que hoje consideramos ser um marco nacional, e que nos ajuda a mostrar aos Chefes (clientes) e Sociedade o nosso compromisso e aposta com a produção nacional. Nestes últimos 5 anos somámos mais de 4.500 milhões de euros em compras e também temos vindo a consolidar a parceria com os diversos Interfornecedores Especialistas de Norte a Sul de Portugal, e inclusive ilhas”.