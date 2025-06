Alhandra volta a celebrar São João Baptista com quatro dias de festa

A vila de Alhandra vai estar em festa de 19 a 22 de Junho, em mais uma edição da sua festa popular anual em honra de São João Baptista. Tasquinhas, divertimentos, animação e artesanato são alguns dos destaques das festas que vão ter como cabeças de cartaz Andreia Sofia (dia 19 às 20h00), Duo Café Creme (dia 19 às 22h00), Bra’Thers Band (sexta, 22h00), GM Tributo aos Xutos (sábado, 22h00) e João Adelino, a fechar, no domingo a partir das 20h00.

A inauguração da festa está marcada para dia 19 de Junho, às 17h00, com animação pelo grupo de bombos “Os baionenses”. Para sábado o programa começa pelas 11h00, com prova de full body no Clube Recreativo de Trancoso. Às 17h00 tem lugar um momento de dança com crianças da educação pré-escolar da Quinta da Ponte da Associação de Bem-Estar Infantil (ABEI) de Vila Franca de Xira. Por fim, no domingo, a partir das 17h00, haverá jogos tradicionais, também pela ABEI, na Quinta da Ponte. Às 18h00, a banda da Sociedade Euterpe Alhandrense realiza o seu já tradicional concerto no centro da vila.

A popular procissão em honra de São João Baptista sai da igreja ao início da noite de domingo, percorre as ruas da vila e termina no rio Tejo, com os andores a serem levados nos barcos. O músico João Adelino vai dar baile até às 23h00, hora agendada para o encerramento da festa que terá lugar, como sempre, à beira rio com fogo de artifício.

O ano passado O MIRANTE publicou uma reportagem com os trabalhadores da União de Freguesias de Alhandra, São João dos Montes e Calhandriz que, todos os anos, ajudam a montar a festa e fazem dela um orgulho. Enquanto a maioria dos moradores se diverte e convive nas festividades, há uma equipa unida que, depois de toda a gente ir para casa, se dedica a limpar e a manter a vila do concelho de Vila Franca de Xira limpa e bonita, com tudo em condições para receber bem quem a visita.

O ano passado, só nas montagens da festa, foram usados mais de mil metros de cabo, 300 metros de malha de sombra para as tasquinhas e tiveram de ser instalados dois quadros eléctricos, bem como montados dezenas de mastros e bandeiras. Tudo para que nada falhe a quem visita a vila nestes dias de festa.