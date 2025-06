Asfertglobal está em crescimento e é uma referência em biotecnologia ao serviço da agricultura

A Asfertglobal posiciona-se como uma referência em biotecnologia ao serviço da agricultura, acumulando mais de 20 anos de experiência nas áreas da biofertilização, bioprotecção e da bioestimulação natural das plantas. Através do desenvolvimento e fabrico de soluções inovadoras – biofertilizantes, biocontrol e bioestimulantes – a empresa tem como missão contribuir para uma produção agrícola mais produtiva, eficiente e ambientalmente sustentável. A empresa registou em 2024 um crescimento de 20% no volume de negócios, destacando-se um desempenho excepcional em mercados como os EUA e a América Latina.

Joel Jerónimo, CEO da Asfertglobal, refere que o crescimento resulta de uma estratégia consistente, assente na inovação científica, na expansão internacional e na capacidade de adaptação às exigências específicas de cada mercado. “Nos Estados Unidos e na América Latina, onde registámos crescimentos de 70% e 43%, respectivamente, reforçámos as equipas técnicas no terreno e apostámos em formação contínua e assistência técnica próxima dos nossos parceiros”, sublinha. A empresa realizou nos Estados Unidos da América mais de 50 ensaios científicos nos últimos anos, em parceria com entidades certificadas como a Sawtooth Ag Research Inc. e a Columbia AG Research Inc., em diferentes culturas e sob diversas condições edafoclimáticas.

Para a empresa, o investimento em ciência aplicada, aliado a uma abordagem operacional próxima e personalizada, permitiu acelerar a validação e a adopção das soluções desenvolvidas pela Asfertglobal. A empresa está em fase de apresentação de novos produtos: Kiplant Endofit e Kiplant Solevure, desenvolvidos com base em tecnologias exclusivas e com alto grau de diferenciação em relação ao que está actualmente disponível. O Kiplant Endofit é um inoculante microbiano com acção endofítica na planta, promovendo o equilíbrio interno e a resistência natural a factores de stress. Kiplant Solevure é um revitalizador do solo feito a partir de substâncias 100% naturais que actuam como prebióticos, melhorando a flora microbiana nativa do solo e a disponibilidade de nutrientes em momentos-chave do ciclo da cultura.

A Asfertglobal tem investido fortemente em investigação e desenvolvimento de soluções biológicas que oferecem alternativas eficazes, seguras e sustentáveis aos produtos convencionais. Promove uma abordagem integrada baseada no conhecimento técnico e na formação no terreno, ajudando os agricultores a fazer uma transição gradual e segura para modelos de produção mais sustentáveis, sem comprometer a rentabilidade. A Asfertglobal está bem posicionada para liderar esta transformação no sector agrícola europeu, tendo 10 protocolos activos com universidades e centros de investigação.