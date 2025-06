FeirOurém é uma montra da dinâmica da economia local

A FeirOurém está de volta a Ourém, entre 18 e 22 de Junho. O certame, que se realiza no Parque da Cidade António Teixeira e no Centro Municipal de Exposições, assume-se como um evento emblemático que pretende recuperar usos, costumes e tradições. Ao longo dos cinco dias de FeirOurém 2025, os visitantes vão ter à disposição mostras do sector empresarial, artesanato e representações das instituições locais, num total de mais de cem expositores. Não vão faltar espaços dedicados à gastronomia, aos automóveis e maquinaria agrícola, além de diversões para públicos de todas as idades.

No feriado municipal, a 20 de Junho, vai ser reeditado o Festival de Folclore, que junta vários grupos do concelho de Ourém. Outra novidade é a “Tenda Ourém Quer-te Bem”, cujo objectivo é promover o território e os produtos locais, com a realização de provas de vinhos e produtos tradicionais, showcookings, actividades culturais e de animação, entre outras surpresas. O Centro Municipal de Exposições vai também contar com uma nova Tenda de Animação, que irá proporcionar mais iniciativas de fruição e envolvimento para todos os visitantes. O desporto também vai marcar presença na FeirOurém com a realização do 1º Torneio Internacional de Futebol Jovens pela Paz, que vai reunir equipas de várias cidades geminadas com o município de Ourém.

Como sempre, o cartaz musical é um dos destaques da feira. Dia 18, sobem ao palco principal os D.A.M.A., seguidos de Major Lazer, no palco secundário. Dia 19, Pedro Abrunhosa actua no palco principal e DJ Usados Com Garantia fecham a noite no palco secundário. Dia 20, feriado municipal, José Cid faz as honras da noite no palco principal, enquanto os tomarenses FH5 animam o palco secundário. Dia 21, MC Daniel actua no palco principal, The Peorth e DJ Saint completam a noite no palco secundário. A fechar, dia 22, The Thourist actuam no palco secundário, seguindo-se o concerto de David Carreira, no palco principal.