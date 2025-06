Novobanco promove no stand da Feira de Agricultura produtos de duas dezenas de empresas

O Novobanco vai estar novamente presente na Feira Nacional de Agricultura, reafirmando o seu compromisso com o desenvolvimento sustentável e inovador do sector agrícola. O banco vai no seu stand da feira dar palco a duas dezenas de empresas do agroalimentar na promoção dos seus produtos, considerando este evento uma referência que celebra a vitalidade e a resiliência do mundo rural.

Presente no dia-a-dia dos agricultores e das suas empresas e acompanhando os grandes eventos, o Novobanco vai ter na feira vários profissionais preparados para apresentarem as soluções de apoio ao sector mais adequadas a cada caso. A presença das equipas comerciais na feira, que decorre de 7 a 15 de Junho, será mais uma oportunidade estreitar a relação do banco com os empresários do sector agrícola, para os ouvir e compreender os desafios que enfrentam.

Nesta edição da FNA, o grande destaque são as biosoluções, realçando a evolução do sector agroalimentar no desenvolvimento de produtos e tecnologias que melhoram a saúde e a capacidade dos solos e das culturas, com menor impacto ambiental. Para o banco, a FNA é o palco ideal para mostrar essa transformação e reunir os principais agentes do agroalimentar num espaço de partilha, conhecimento e celebração deste sector que continua a afirmar-se como um pilar estratégico da economia, essencial para o futuro do país.

Depois da participação na Sagal Expo e na Ovibeja, o Novobanco, realça, “está, como sempre, ao lado de quem faz crescer a agricultura nacional”.