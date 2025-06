A Mecimolde fabrica e faz manutenção de moldes para indústria de plásticos

A Mecimolde, empresa de moldes para a indústria de plásticos, tem como principal actividade, o fabrico e manutenção de moldes de injecção, insuflação, estampagem, termoformagem e outras ferramentas, até 500kg.

Fundada a 23 de Abril de 1971 por José Carreira Rodrigues, empreendedor originário da Marinha Grande, é gerida actualmente pela segunda geração da família, nomeadamente por Emanuel Rodrigues e Fernando Rodrigues, filhos do fundador.

Os seus moldes destinam-se principalmente às indústrias, automóvel, electrónica e de embalagem, bem como, utilidades domésticas e equipamentos desportivos.

Para além do mercado nacional, trabalha, em menor escala, para os Países Africanos de Língua Oficial Portuguesa, ainda que grande parte dos artigos produzidos pelos seus moldes, sejam destinados ao mercado internacional.

Com uma estrutura pequena mas bastante flexível e dinâmica, fornece projectos “chave na mão”, que vão desde a criação e desenvolvimento do artigo, passando pelo projecto, fabrico, controlo dimensional, até à apresentação de amostras ao cliente.

Para além dos constrangimentos próprios da actividade, a Mecimolde sofre, por vezes, de outros, sendo um deles, mencionado pelo sócio-gerente, Emanuel Rodrigues.

“Uma das situações que gostaríamos que o poder autárquico resolvesse de uma vez, é a requalificação da avenida Sousa Martins, onde nos encontramos, que é uma das principais artérias de Alhandra, e que devido a uma intervenção do saneamento feita há mais de seis anos, fica totalmente alagada, quando chove. De modo a facilitar a mobilidade na rua, penso que a solução passaria por alcatroar o pavimento e eliminar os canteiros centrais", refere Emanuel Rodrigues, acrescentando que a empresa já expôs o problema à câmara municipal de Vila Franca de Xira, mas que não obteve resposta.