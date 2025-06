Future Turbo acelera rumo à liderança do sector automóvel na região de Santarém

Desde 2021, a Future Turbo, oficina especializada na reconstrução e reparação de turbocompressores, tem vindo a conquistar um lugar de destaque no sector automóvel da região de Santarém. Fundada pelo casal Marco e Catarina Pauzinho, a empresa tem-se afirmado pela qualidade, inovação e compromisso com o cliente, valores que continuam a atrair cada vez mais atenção e confiança.

Localizada na Rua dos Foros, em Comeiras de Baixo (Santarém), a Future Turbo combina tecnologia de ponta, mão-de-obra altamente qualificada e um rigoroso controlo de qualidade, posicionando-se como uma referência na área. Em 2024, a empresa deu resposta a mais de 1.200 turbos, abrangendo desde veículos ligeiros a maquinaria pesada e camiões. Em 2025, a empresa já ultrapassou os resultados registados no mesmo período do ano anterior, sinal claro de um crescimento sustentado e da confiança crescente dos clientes.

O sucesso da Future Turbo não se explica apenas pela sua capacidade técnica. A empresa destaca-se também pelo atendimento personalizado, aconselhamento técnico especializado e uma clara aposta na eficiência e rapidez. Em muitos casos, os turbos são reconstruídos de um dia para o outro, garantindo soluções eficazes com o mínimo tempo de paragem para os clientes.

Com uma equipa de sete profissionais e um banco de potência próprio, a Future Turbo tem expandido os seus serviços para além da reparação de turbos. Inclui agora limpeza de filtros de partículas, aumentos de performance, e diagnóstico e resolução de falhas electrónicas. Todos os turbos passam por testes rigorosos em banco de ensaio, acompanhados de relatórios detalhados que comprovam o cumprimento dos mais exigentes padrões de qualidade.

A empresa oferece orçamentos gratuitos e assegura um eficiente serviço de recolha e entrega em oficinas e parceiros da região, com entregas no próprio dia sempre que o material esteja em stock. Com mais de 400 turbos reconstruídos prontos para entrega imediata e envios para todo o país — com entregas em 24 horas no continente e prazos ajustados para as ilhas —, a Future Turbo continua a investir para garantir um serviço de excelência, à altura das exigências do mercado.

Com os olhos postos no futuro, a empresa promete continuar a apostar em formação contínua e inovação tecnológica, reforçando a sua missão: manter-se na linha da frente do sector e ser a primeira escolha quando se fala em turbos em Portugal.