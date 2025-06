Multiopticas de Almeirim contribui para a saúde ocular infantil e bem-estar da comunidade

A saúde visual é um pilar fundamental no desenvolvimento das crianças, quando a detecção precoce de problemas pode fazer toda a diferença. Consciente desta realidade, a Multiopticas de Almeirim realizou no dia 5 de Junho um rastreio visual a todas as crianças finalistas do Colégio Conde Sobral em Almeirim. Esta iniciativa surge do compromisso em contribuir activamente para o bem-estar da comunidade, oferecendo um serviço de proximidade que vai além da simples venda de óculos.

Esta fase de transição é um momento desafiante para as crianças e pais, desta forma contribuímos para atempadamente detectar, aconselhar ou encaminhar as crianças, prevenindo problemas que podem comprometer o desempenho escolar e o desenvolvimento social das crianças.

Para as crianças, foi uma experiência divertida e diferente do habitual. O espaço da óptica foi transformado com materiais pensados para brincarem e interagirem com a equipa de forma leve e descontraída. As crianças estavam muito curiosas em explorar tudo e perceber como é importante cuidar da visão.