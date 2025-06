Clínica Pedojovem é uma referência a cuidar da saúde de forma integrada

A Pedojovem é uma clínica em Fátima com uma estrutura moderna e com profissionais altamente qualificados, que presta serviços de Medicina Dentária, Psicologia e Podologia, preocupando-se com o bem-estar dos utentes.

A Clínica Pedojovem é desde 1997 uma referência em Fátima, oferecendo cuidados de saúde de excelência. A clínica destaca-se pela Medicina Dentária e por serviços de Psicologia e Podologia. Com uma equipa de profissionais altamente qualificados e em constante actualização, a Pedojovem disponibiliza tratamentos numa estrutura moderna e tecnologicamente avançada, assegurando o bem-estar e a saúde dos pacientes.

Na área da Medicina Dentária, a Pedojovem promove a saúde oral através de diversas especialidades, como Implantologia, Ortodontia, Odontopediatria, Dentisteria, Cirurgia Oral, Endodontia, Periodontologia e Higiene Oral. A clínica utiliza técnicas minimamente invasivas e materiais de última geração, proporcionando conforto, funcionalidade e estética.

A Clínica Pedojovem, com a direcção clínica de Paula Marto, disponibiliza ainda apoio em Psicologia Clínica, que actua no diagnóstico e intervenção de questões emocionais e comportamentais, e em Podologia, essencial na prevenção e tratamento de patologias dos pés, fundamentais para o equilíbrio e a qualidade de vida. A Pedojovem está a cuidar da saúde de forma integrada e personalizada na Rotunda Sul - Edifício 3 Reis Nº 14 - 1º U, em Fátima, de segunda-feira a sábado das 9h00 às 13h00 e das 14h00 às 20h00, também com áreas especiais para crianças.