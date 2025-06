Módulo Intenso produz mobiliário à medida com qualidade e inovação

A Módulo Intenso é uma empresa com uma vasta experiência e dedicação no fabrico e comercialização de mobiliário por medida. Sediada em Ourém, desenvolve soluções personalizadas para cozinhas, roupeiros, móveis de casa de banho, bibliotecas, estantes, escadas, portas interiores e exteriores, pérgulas, trabalhando ainda na área dos pavimentos para interiores e exteriores.

Com 15 anos de experiência no sector, a Módulo Intenso conta actualmente com uma equipa de 30 colaboradores e uma unidade fabril com equipamento sofisticado. A automatização dos processos — desde o desenho técnico até à produção — garante eficiência, precisão e elevados padrões de qualidade.

A empresa destaca-se por ter cerca de 70% dos seus funcionários de produção, com mais de oito anos de serviço, o que revela a preferência pela experiência, promovendo o espírito de equipa e a motivação. Nesse sentido, todos os anos promove actividades com os colaboradores para motivar e conviver fora do trabalho (team building). Ainda recentemente realizou-se uma actividade de canoagem.

O conhecimento técnico, o rigor e o profissionalismo são os valores que movem a Módulo Intenso, que tem as suas instalações no Beco Do Perrote, nº 206. Mais do que responder a pedidos de orçamento, a empresa procura também aconselhar, o que lhe tem valido o reconhecimento dos clientes que atestam a qualidade do produto e do serviços, sendo eles a melhor publicidade.