Chaves e Família chegou a Almeirim para resolver problemas com experiência e sabedoria

A Chaves e Família, de Mário Nunes, inaugurou a 3 de Junho a sua segunda loja na região, no Pingo Doce de Almeirim. A loja conta com dois profissionais bem preparados: João Coito, de Santarém, mas residente em Tomar, com 12 anos de experiência no ramo, e Carlos Patrício, do Barreiro, mas residente em São João da Ribeira, também com experiência na área. O objectivo de expandir o negócio tinha sido falado em Dezembro de 2021, mas pelo meio passou pela pandemia de Covid, o que o obrigou a trabalhar muito e sozinho, e a adiar o sonho de expansão, mas o dia chegou.

Com outra loja no Pingo Doce de Santarém, a Chaves e Família, é uma empresa da área da segurança fazendo duplicação de chaves de casa, lojas e automóveis, duplicação de comandos para portões e dispõe de fechaduras e canhões de média e alta segurança. “Somos muito bons no que fazemos e a nossa imagem fala por si... Mas nunca melhor que ninguém”, salienta o empresário realçando que a preocupação da Chaves e Família é usar a experiência e sabedoria para resolver os problemas dos clientes, com um serviço técnico e especializado.

O grande orgulho de Mário Nunes, é que as suas lojas se distinguem por um serviço de 24 horas de abertura de portas. “Seja a que dia ou horas forem há sempre alguém disponível para ajudar”, refere. A Chaves e Família, em ambas as localidades, funciona todos os dias das 09h00 às 13h00 e das 14h00 às 20h00.