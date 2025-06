Gostaria que Almeirim tivesse uma feira nacional de produtos autóctones, bem como uma recriação medieval

Este ano há eleições autárquicas. Que assuntos gostava que os candidatos dessem mais atenção?

Gostava que os candidatos debatessem, civilizadamente e conscientemente, questões relacionadas com o futuro de Almeirim, como: captação de investimentos públicos e privados; empregabilidade e estratégias de fixação dos jovens à cidade, estratégias para o tecido empresarial, estratégias de apoio à natalidade, habitação, terceira idade, estratégias de promoção e desenvolvimento do concelho.

Costuma fazer Sopa da Pedra ou vai a um restaurante?

Gosto de uma boa Sopa da Pedra e de Caralhotas acompanhadas com um bom vinho branco ou tinto de Almeirim. Era capaz de arriscar a fazer tais iguarias, mas prefiro deslocar-me aos sítios onde servem estes produtos certificados.

O que é que gostaria de ter nas festas da cidade?

Em Almeirim gostaria de ver uma feira nacional de produtos autóctones da região, com muitos stands, onde os sectores primário, secundário e terciário da região pudessem estar representados. Entendo as festas como uma oportunidade para mostrar os produtos e serviços das regiões, permitindo às pessoas conhecerem e desfrutarem do melhor que há. Todavia, estes eventos têm um custo que deve ser discutido com base na sustentabilidade do orçamento local. Ao nível da animação gostava de ver uma recriação medieval com jogos, gastronomia e mercado.

Como descreveria a sua empresa a quem não a conheça?

A CLASS 20, ATL e Centro de Estudos, trata-se de uma instituição dedicada a crianças dos 6 aos 14 anos. A CLASS 20 faz este ano 20 anos. Esta idade, por si só, impõe algum respeito. Trata-se de um espaço de múltiplas aprendizagens e pretende apoiar não só crianças e jovens como também as respectivas famílias. Cuidar das crianças diariamente e facilitar os pais são princípios básicos da nossa missão.

Dispomos de uma equipa fantástica, multidisciplinar, muito dedicada e empenhada. Gostamos de desafios, de fazer e dar o melhor que conseguimos e de sermos reconhecidos, para isso trabalhamos todos os dias com afinco e alegria. Acompanhamos, desafiamos e brincamos com as crianças quase 365 dias por ano. Pretendemos ser uma extensão da família, acolhemo-los meninos e largamo-los quase adultos (em personalidade).

Sentimo-nos muito gratos pela preferência e reconhecimento da comunidade.

Como foi o seu percurso profissional?

Comecei a dar aulas com o 12º ano e 18 anos em Coruche, onde estive dois anos lectivos. Enquanto fazia as minhas licenciaturas pré-Bolonha, rumava às escolas de Almeirim, Santarém, Cartaxo, Rio Maior, Benavente e Alter do Chão, quando decidi aceitar o convite para ingressar no ensino profissional, onde estive sete anos. Entretanto fui mãe de dois filhos, fiz o mestrado, sempre a dar aulas. Nunca interrompi o ensino, apenas mudei do regular para o profissional e deste para o privado. Tive a oportunidade de vivenciar um pouco de todos os contextos e tirar deles o melhor que que consegui. A decisão de criar a CLASS 20 foi a razão de me pôr à prova como empresária e directora de uma instituição que fizesse a diferença em Almeirim. A resposta ao convite para me tornar formadora do IEFP e do Instituto Camões foi a cereja no topo do bolo. Tem sido uma experiência muito enriquecedora e desafiadora, a qual me fez deixar tudo e voar para Timor.

Quando criança queria ser enfermeira, depois assistente social e, por fim, quis o destino que me tornasse numa professora, formadora e directora da instituição que conduzo com ajuda da minha equipa há 20 anos.