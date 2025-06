As festas de São Pedro têm mais de três séculos e continuam a ser uma marca de Alverca

A tradição e a modernidade voltam a estar de mãos dadas de 25 a 29 de Junho nas centenárias Festas de São Pedro em Alverca do Ribatejo, que este ano têm um cartaz de peso a convidar para que toda a comunidade saia de casa, reencontre amigos e vizinhos e desfrute de momentos de lazer e música.

As festas são, desde sempre, mais do que um momento de convívio e reencontro uma oportunidade comercial, para descobrir novos negócios, actividades lúdicas, provar a boa gastronomia e descobrir o trabalho das associações da terra, não esquecendo a oportunidade de assistir gratuitamente a concertos com artistas de renome. Este ano são cabeças de cartaz Quim Barreiros, logo a abrir as festas, na noite de 25 de Junho, e os Virgem Suta, no encerramento, dia 29.

As festas mantêm o figurino de anos anteriores embora a União de Freguesias de Alverca do Ribatejo e Sobralinho tenha nesta edição dado primazia à valorização do talento local. Do programa constam ainda concertos de Mão Cabeça (a banda vencedora do Alverca Band Fest); Karpe Diem; Elias Marra e Cais do Sodré Funk Connection.

Na popular noite da sardinha assada, 28 de Junho, onde vão ser oferecidas sardinhas, pão e vinho, anima o palco Rouxinol Faduncho. No último dia, à meia-noite, os céus pintam-se de fogo de artifício.

Marchas e procissão nas ruas

Um dos momentos mais simbólicos é a missa solene na Igreja de São Pedro, agendada para 29 de Junho às 10h00, seguida da procissão pelas ruas da cidade às 11h00, que contará com a banda da Sociedade Filarmónica Recreio Alverquense (SFRA).

As tradicionais marchas populares na avenida Capitão Meleças acontecem sexta-feira. Vão participar as marchas das associações de reformados, pensionistas e idosos de Alverca (ARPIA) e Sobralinho (ARPIFS) bem como a Associação Cultural e Recreativa do Lugar das Quintas (Castanheira do Ribatejo); Clube Recreativo Desportivo Arrudense (Arruda dos Vinhos) e a associação de reformados, pensionistas e idosos de Santo Antão do Tojal (Loures). O programa das festas é vasto e pode ser consultado no site da união de freguesias. O presidente da junta, Cláudio Lotra, diz que o objectivo em proporcionar uma vasta variedade de eventos se prende com a dignificação das festas e da cidade. O autarca, que não se recandidata a presidente da junta, já veio dizer publicamente ter orgulho no trabalho desenvolvido neste mandato na promoção e valorização da cidade e da freguesia.