Sardinha, toiros e amizade em Benavente

A Festa da Amizade - Sardinha Assada regressa a Benavente de 26 a 28 de Junho, celebrando 55 edições de tradição com sardinhas, vinho, toiros e o calor humano de um dos maiores encontros populares do país. Tudo começou em 1969, na esplanada do Cineteatro de Benavente, com meia dúzia de amigos, alguns quilos de sardinhas, pão, vinho e uma bezerra brava para apimentar o convívio. Mais de meio século depois, a Festa da Amizade – Sardinha Assada tornou-se uma das maiores celebrações populares do país, mobilizando dezenas de milhares de pessoas num ritual colectivo de sabores, sons e emoções.

De 26 a 28 de Junho, a vila ribatejana volta a abrir os braços à tradição. A organização está a cargo da Comissão da Sardinha Assada e da Comissão da Picaria, que asseguram três dias intensos de largadas de toiros, desfiles de campinos, actuações musicais e a distribuição gratuita de 5.000 quilos de sardinhas, 5.000 litros de vinho e 10.000 unidades de pão – aquela que é considerada a maior distribuição do género em Portugal.

O ponto alto da festa acontece no sábado à noite, 28 de Junho, quando dezenas de fogareiros ganham vida nas ruas e as sardinhas assadas se tornam pretexto para a celebração da amizade. A partilha é a palavra de ordem e o espírito ribatejano faz-se sentir em cada esquina, onde não faltam guitarras, cantares e copos erguidos.

Mas antes disso, o dia já vai bem composto: desde a alvorada, com o tradicional desfile de campinos e cavaleiros amadores, até à aguardada entrada do toiro pelas ruas da vila. Num percurso de cerca de um quilómetro ao longo da EN118, é à perícia dos campinos e à cumplicidade dos cabrestos que cabe conduzir o toiro bravo até à manga das largadas. Um momento de forte adrenalina, vivido com intensidade pelos habitantes e visitantes que enchem as varandas, passeios e recantos da vila.

As largadas de toiros decorrem em todos os dias da festa, mantendo acesa uma das expressões mais marcantes da cultura popular ribatejana. E a música, espalhada por vários palcos, garante o tom festivo com nomes como Quim Barreiros, Kevu, Zé Pedro Sousa, Raya Real, Gamiix, Ferro & Fogo e 300 and Friends.