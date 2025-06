Para uma boa saúde oral a Pure Clinic tem a solução

A clínica situada no Entroncamento conta com seis médicos dentistas e dois higienistas orais para cuidar da saúde oral com as melhores soluções. Além disso dispõe das especialidades de psicologia e psiquiatria.

Pure Clinic no Entroncamento é uma referência na saúde oral do concelho e da região - foto DR

A Pure Clinic no Entroncamento trabalha com uma equipa de especialistas em medicina dentária que garante um nível de excelência em cuidados de saúde oral, com a complementaridade de higienistas orais. Porque uma dentição saudável permite uma boa nutrição, contribuindo para uma boa saúde geral, na clínica encontra as melhores soluções para cada caso.

Os especialistas da Pure Clinic, na Rua Dr. Francisco Sá Carneiro, nº 31, alertam que dentes ou gengivas que não se encontrem saudáveis podem desencadear sintomatologia dolorosa e contribuir para doenças sistémicas. A medicina dentária assume uma importância maior na auto-estima e bem-estar pessoal, pois um sorriso bonito transmite auto-confiança, boa disposição e atracção, sendo um elemento importante para o sucesso hoje em dia.

Com um horário de segunda a sexta-feira das 09h30 às 18h30, a clínica dispõe também de serviços nas especialidades de psicologia e psiquiatria, com a psicóloga Ana Cotta Guerra e a psiquiatra Jennifer Santos. Na área da medicina dentária são seis profissionais experientes que garantem o melhor atendimento: Paula Marto, Marina Pina, Ana Gaio Pereira, Ana Rita Santos, Inês Querido e Marta Freire Gaio. Os higienistas orais são Filipe Emanuel Mendes Gil e Vanessa Lopes Pereira.