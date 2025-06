Serviroad é o parceiro certo para o transporte das suas mercadorias, com rigor e pontualidade

Com mais de uma década de experiência, a Serviroad destaca-se no sector dos transportes de mercadorias, evidenciando-se pela reputação sólida, construída com base na qualidade dos serviços, pontualidade e elevado rigor operacional. A empresa é altamente certificada e respeita exigentes normas, sendo reconhecida pelos seus parceiros pelas soluções eficientes que proporciona, enquanto salvaguarda a integridade de cada carga.

A Serviroad distingue-se por trabalhar de forma especializada no transporte de produtos alimentares frescos e congelados, além de outros produtos que exigem rapidez e segurança, como farmacêuticos, plantas e flores, além de diversas mercadorias. Cada serviço é adaptado às necessidades específicas de cada sector.

“Com um compromisso permanente na formação das equipas, na implementação de tecnologias inovadoras e nas práticas sustentáveis, a Serviroad garante uma estrutura moderna, equipada para dar assistência às exigências do mercado, enquanto respeita o meio ambiente. A nossa frota é um reflexo dessa modernidade, sendo a mesma permanente renovada para atender às necessidades dos nossos parceiros”, diz Bruno Santos, administrador. “Na Serviroad trabalhamos de forma especializada, adaptando cada serviço às necessidades específicas de cada negócio — com responsabilidade, eficácia e a máxima segurança”, acrescenta.

Criada em 2011, a Serviroad apoia o crescimento das empresas, eliminando o risco habitualmente associado às actividades de importação e exportação, enquanto proporciona total transparência, confiança e eficiência nas suas operações. A empresa é um elo importante na estrutura logística que faz mover mercadorias na Europa.

A Serviroad tem instalações em Benavente, no Porto e em Breda, na Holanda — aumentando assim a eficácia, a rapidez e a proximidade junto dos seus parceiros — sendo um pilar nas suas estratégias de negócio.

A Serviroad afirma-se como parceiro estratégico das empresas, sendo sinónimo de profissionalismo, compromisso e eficácia.