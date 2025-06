Cidadãos e instituições distinguidos nos quarenta anos de Vila Franca de Xira

Celebrações organizadas pela Junta de Freguesia decorrem a 28 de Junho no Ateneu Artístico Vilafranquense e terminam com um espectáculo do trio Fado Marialva.

A Junta de Freguesia de Vila Franca de Xira assinala o Dia da Cidade, a 28 de Junho, no auditório do Ateneu Artístico Vilafranquense, com uma sessão, a partir das 16h00, durante a qual será concedida a Cidadania Honorífica da Cidade a alguns cidadãos e instituições. Vila Franca de Xira foi elevada a cidade em 28 de Junho de 1984.

À noite, a partir das 21h00, no mesmo local, decorre um espectáculo do Dia da Cidade, com o trio Fado Marialva, formado por Rodrigo Pereira, D. Manuel da Câmara e Ricardo Pereira.