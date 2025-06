Colete Encarnado celebra as tradições ribatejanas sem esquecer a inovação

As festas do Colete Encarnado em Vila Franca de Xira estão de regresso de 4 a 6 de Julho com algumas novidades e um reforço das tradições e cultura popular, mantendo o caminho de crescimento e dinamização que têm tido nos últimos anos, já a caminho da centésima edição, que acontecerá em 2032. Este ano uma das novidades apresentadas pelo município – que estima a presença de 300 mil pessoas durante os dias de festa – são os passeios gratuitos de charrete no centro da cidade e passeios de barco no varino Liberdade, no rio Tejo. Os eixos principais da cidade vão estar cortados ao trânsito nesses três dias. “O Colete Encarnado continua vivo e a mobilizar as pessoas, promovendo o convívio e a alegria”, afirma Fernando Paulo Ferreira, presidente do município. Tony Carreira, Nininho Vaz Maia e Gisela João são os nomes mais sonantes do cartaz musical. Tal como no ano passado, os concertos principais terão lugar no palco situado no parque urbano do Cevadeiro, com o palco da Avenida Pedro Victor a ficar reservado para as actuações de cariz mais popular. “Também teremos como no ano passado um espaço família com zona de amamentação e aquecimento de comida se for necessário”, adianta o autarca.

Sendo uma festa popular que exalta a tradição campestre ribatejana, o momento alto volta a ser assinalado no sábado, 5 de Julho, na Praça do Município, com a homenagem ao campino António Caipira Grilo. Vai levar o pampilho de honra com tributo póstumo a Orlando Vicente, natural da Castanheira do Ribatejo, falecido em 2020 aos 84 anos. A noite acaba com a tradicional oferta de sardinhas assadas, pão e vinho nas ruas. As esperas de toiros terão lugar sexta-feira às 11h00, sábado às 18h30 e domingo às 10h30.

António Carvalho, comandante da Protecção Civil Municipal, explica que o dispositivo de socorro volta a estar implementado com uma tenda de primeiros socorros, com médico, enfermeiros e bombeiros em prontidão. “Queremos que as pessoas desfrutem da festa em segurança”, apelou. A praça de toiros Palha Blanco vai também receber as habituais corridas e a PSP avisa que vai estar atenta ao excesso de álcool ao volante. Ainda para mais, com viagens à borla de transportes públicos, não há desculpas que possam valer (ver caixa).