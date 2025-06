Cursos profissionais voltam a estar presentes na Feira Mostra de Mação

O Curso Profissional de Cozinha/Pastelaria do Agrupamento de Escolas Verde Horizonte, marcará presença na Feira Mostra de Mação, entre 2 e 6 de Julho, com uma demonstração de práticas inovadoras e apetecíveis, que prometem conquistar os visitantes com sabores únicos e apresentações criativas.

Os alunos irão mostrar as suas competências técnicas através da confecção de receitas que juntam tradição e inovação, numa verdadeira experiência gastronómica ao vivo.

Também os cursos de Mecatrónica Automóvel, Esteticista e Técnico Auxiliar de Saúde estarão em destaque, com actividades práticas que reflectem o dinamismo e a qualidade do ensino profissional.

Os alunos de Mecatrónica Automóvel dinamizarão actividades interactivas, enquanto os de Estética preparam momentos de beleza e bem-estar. Já o curso de Saúde vai surpreender, com demonstrações práticas, que mostram como cuidar do outro com técnica e coração.