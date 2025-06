Feira Mostra de Mação valoriza as potencialidades do concelho

A edição deste ano da Feira Mostra de Mação, que decorre entre os dias 2 e 6 de Julho, vai contar com cerca de oito dezenas de expositores locais, uma feira do livro, gastronomia, artesanato e espectáculos musicais, anunciou o município. A Feira Mostra do Concelho de Mação, este ano na sua 30ª edição, tem como cabeças de cartaz os artistas Diogo Piçarra, Bárbara Tinoco, Os Quatro e Meia e Para Sempre Marco, a par de outros espectáculos de diferentes géneros musicais.

Durante cinco dias, o evento, que vai decorrer no centro da vila de Mação, no Largo da Feira, contará ainda com uma mostra gastronómica, momentos de convívio e animação musical, a par de expositores representantes da dinâmica económica, social, cultural e empresarial. Os concertos, de entrada gratuita, têm início na noite de quarta-feira, 2 de Julho, com o espetáculo Amor às raízes e outros fados, com Francisca Correia e João Vaz, com o projecto musical Para Sempre Marco a subir ao palco principal na noite seguinte. Na sexta-feira, 4 de Julho, actuam Os Quatro e Meia, estando os dias de sábado e domingo reservados para os concertos de Bárbara Tinoco e Diogo Piçarra, respectivamente.

O certame, que vai ainda homenagear as Pequenas e Médias Empresas Líder e Excelência do concelho, inclui uma mostra de actividades económicas e sociais, com cerca de 80 expositores, quatro bares e seis espaços de restauração com pratos típicos, uma feira do livro e actividades desportivas e culturais.